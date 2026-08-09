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宏碁閃退兆基屋管營運 銀行團最快周一評估聯貸合約

經濟日報／ 本報綜合報導
宏碁。 聯合報系資料照
宏碁。 聯合報系資料照

宏碁（2353）拋出震撼彈，退出兆基屋管營運，挑起銀行團敏感神經，銀行團已要求兆基說明內部營運及財務，最快周一（10日）召集銀行團會議，考慮是否終止兆基屋管的聯貸合約。銀行團認為，宏碁對外的聲明，對兆基而言是一大重擊，未來將審慎面對。

內政部昨（8）日表示，已要求國土署、國家住都中心與六都租賃住宅服務業公會預先規劃租約轉銜機制，社宅包租代管房東、房客若有疑慮，可依需求辦理解約或換約，避免包租代管服務中斷。內政部表示，已要求國家住都中心全力配合檢調機關調查涉案業者，後續若查出業者有違反契約或相關法令規定，將依法追究法律責任。

宏碁7日晚間宣布，兆基屋管5日選出的宏碁法人代表李文詳擔任董事長，不過李文詳接任兆基屋管後發現內部管理缺失，7日宣布辭任董事長及法人董事。宏碁的三席董事據傳當日同步請辭，另一家企業股東能率集團也傳出退出，但未獲證實。

市場人士指出，宏碁態度大轉彎，只要是有投資人拿著由兆基背書保證的本票上門求償，但有一說該本票是假的，不過這個插曲讓接手的經營團擔心是否還有未爆彈尚未顯現，因此速速退出。

據了解，李文詳在選任董事長後拜訪銀行團時，銀行代表即向李文詳表達，進入兆基後希望能盤查帳目，了解帳款是否遭挪用，甚至希望李文詳能找會計師查帳。

銀行團昨日表示，截至上周五前，宏碁接手兆基的整體表現市場反映相當正面，如果局勢急轉直下，銀行團也向兆基施壓，要求盡快對銀行團說明財務狀況，以利釐清後續合約該怎麼走，據了解，銀行團最快本周一，最慢周二，將召開銀行團會議，決定是否支持兆基。

目前兆基五席董事中，宏碁三席全數請辭，知情人士表示，可能會推選原先代理前董事長的董事王進祥接任董事長，由王進祥進行後續處理。

至於銀行團關注重點，包括一、宏碁占股權逾三成，一旦退出，未來公司營運是否受影響；二、兆基屋管董事會是否遭前董事長李建成架空，是否隱藏其他的借貸、保證，都是關注重點。

據了解，銀行團對兆基12億元聯貸中已撥款4億元，不過聯貸案有十足不動產擔保。兆基已動用的4億元貸款，兆基提供的是移工宿舍作為擔保，並且帶有移工租約，債權保證不成問題，未來若終止合約，可能要求合約立即到期，要求兆基還款。

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