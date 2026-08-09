今年GDP成長站穩雙位數 Q2估增12.92%優於預期

台灣經濟表現強勁，主計總處預計14日公布最新經濟預測，在AI、高效能運算需求持續暢旺下，第2季經濟成長率概估已達12.92%，明顯優於預期，全年經濟成長率幾已確認站穩雙位數。

主計總處也將同步公布明年經濟成長率預測，為明年景氣定調。

主計總處5月底才大幅調高今年經濟展望，將全年經濟成長率由2月預測的7.71％，上修1.93個百分點至9.64％，寫2011年以來新高；全年商品出口規模也上看8,945億美元、年增39.77％。

主計總處當時指出，受惠全球AI基礎建設需求超乎預期，帶動輸出、民間消費及民間投資同步上修，即使去年經濟成長率已達8.76％、墊高比較基期，今年仍有望維持近一成高速成長，並形容今年經濟成長力道「非常強勁」。

而近期公布的經濟數據再度超越主計總處原先預期。主計總處7月底公布第2季GDP概估，經濟成長率高達12.92％，雖低於第1季的14.55％，但仍呈現雙位數強勁成長；上半年經濟成長率更達13.72％，寫下半個世紀同期最高。

根據財政部統計，今年第2季出口金額達2,209.3億美元、年增43.7%，上半年出口4,166.6億美元，較上年同期增47.1%；經濟部公布的上半年外銷訂單金額更高達5,041億美元、年增50.9%，不斷刷新歷年同期新高。出口與接單動能持續超乎預期，也使主計總處再次調升全年GDP預測的機率大增。

如今第2季實際表現明顯優於5月預測，只要下半年AI與出口動能未明顯降溫，全年經濟成長率跨過10％大關幾無懸念。

目前國內各大經濟智庫中，以台經院的今年經濟成長率預估值最樂觀，高達10.38%；中經院預測10.35%，中研院經濟所則預測10.16%，主計總處此次是否持續上修，將是本次最大看點。

另一項觀察重點則是2027年經濟展望。主計總處將首度提出明年GDP成長率預測，在今年成長率可望突破10％、比較基期大幅墊高下，明年經濟成長速度預料將明顯收斂。