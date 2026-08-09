全球工業自動化產業供需緊繃 高盛：產能、價格是關鍵指標

全球工業自動化產業受惠於AI與資料中心強勁需求帶動，導致市場出現供需緊繃。高盛證券表示，市場關注焦點已從單純的訂單成長，轉向企業「產能是否跟得上」以及「能否順利調漲價格」兩大關鍵指標。

根據高盛在台灣市場的考察，在原物料與人力成本同步攀升下，工業自動化產品漲價趨勢已逐步浮現，市場關注焦點也從需求是否延續，轉向供應鏈能否擴產，及廠商是否具備漲價能力。

高盛指出，工業自動化各產品供需緊繃程度不一，漲價幅度也因產品而異，主要取決於供需失衡狀況。雖然部分產品交期正在拉長，但也有部分產品尚未實施調漲，因此不同產品線景氣循環存在差異。其中，電氣與電子零組件趨勢最為明顯，由於半導體與電子元件等上游價格上揚，已直接推升下游電氣產品價格，以感測器為主的電氣、電子零組件首當其衝；此外，一般通用零組件供需亦有趨緊跡象。

值得注意的是，數控系統（CNC）呈現與其他工業自動化產品不同的市場樣貌。由於日本主要供應商交期大幅拉長至兩倍以上，帶動台廠新代的營收成長率開始超越中國大陸整體市場及日本供應商。