永和豆漿創始人「豆哥」林炳生病逝 生前積極推動兩岸交流

永和豆漿創始人林炳生病逝，享壽70歲。他所創立的永和豆漿，逐步營運成為大陸著名餐飲連鎖品牌，被業內尊稱為「豆哥」。

林炳生長期致力於推動兩岸民間經濟與文化交流融合，其聯合發起成立「中華兩岸連鎖經營協會」，並擔任副理事長，多次承辦兩岸政商對接交流活動，為兩岸企業合作搭建重要平台。

「永和豆漿」品牌於1982年創立於台灣，後發展為全球性的食品連鎖企業。「永和」二字的由來，與一段特殊的歷史記憶有關。上世紀50年代，跟隨國民黨撤退到台灣的大陸老兵陸續退伍，為養家糊口，部分老兵在永和鎮擺攤賣豆漿，除了賺取營生，也在熟悉的味道中找尋故鄉的慰藉，以排解鄉愁。久而久之，永和的豆漿攤販聚集，形成了熱鬧的市集氛圍。

林炳生不希望這一品牌隨著老兵群體的日漸萎縮而沒落，於是繼承並改良了老兵們的豆漿製作工藝。1985年，他租下店面，以「前店後廠」的方式營運，正式註冊了「永和」品牌，由此開啟了永和事業的起點。

1995年，永和豆漿進入大陸市場，4年後在上海開設首家直營店，一炮而紅，從此深深紮根大陸。截至2023年，大陸開設近500家永和豆漿門店，產品銷往全球20多個國家。

林炳生將「中國風、台灣味、兩岸情」作為品牌推廣的主軸，希望讓全世界有華人的地方都能喝到永和豆漿。在他看來，兩岸同文同種，源自大陸的豆漿與台灣成熟的服務模式可以優勢互補。

林炳生還積極贊助京劇匯演、畫展等文化交流活動，並聯合創辦「兩岸愛心基金會」開展公益救助助學，以實際行動促進民間互動。林炳生多次表示，希望用民間經濟與文化的力量，創造兩岸的和平與和諧發展。