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永和豆漿創始人林炳生病逝享壽70歲 訃告稱「是照亮別人的燈塔」
永和資本集團董事局8日發布訃告，表示永和資本集團董事局主席、永和豆漿創始人林炳生，因病醫治無效，不幸於2026年8月7日在台北逝世，享年70歲。
訃告指出，林炳生是永和資本集團奠基創始人、核心領航人。林炳生創立永和豆漿，深耕實業數十載，以前瞻戰略格局與穩健經營理念，帶領集團布局大健康產業、股權投資、產業併購，開拓海外SPAC上市業務，搭建起多元化規範化的產業體系，為永和資本的規模擴張與基業長遠築牢根基。
訃告提到，林炳生德行敦厚、謙和利他，業內及外界素以「豆哥」尊稱，評價其「活出自己的精彩，是照亮別人的燈塔」。他恪守實業初心與誠信經營準則，對內治企聚力、培育團隊，對外賦能產業、踐行社會責任，以格局與品格贏得全體同仁、合作夥伴及社會各界廣泛敬重。
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