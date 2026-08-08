聽新聞
0:00 / 0:00

永和豆漿創始人林炳生病逝享壽70歲 訃告稱「是照亮別人的燈塔」

聯合報／ 記者林宸誼／上海即時報導
永和豆漿創始人林炳生去世，享年70歲。（聯合報系資料庫）
永和豆漿創始人林炳生去世，享年70歲。（聯合報系資料庫）

永和資本集團董事局8日發布訃告，表示永和資本集團董事局主席、永和豆漿創始人林炳生，因病醫治無效，不幸於2026年8月7日在台北逝世，享年70歲。

訃告指出，林炳生是永和資本集團奠基創始人、核心領航人。林炳生創立永和豆漿，深耕實業數十載，以前瞻戰略格局與穩健經營理念，帶領集團布局大健康產業、股權投資、產業併購，開拓海外SPAC上市業務，搭建起多元化規範化的產業體系，為永和資本的規模擴張與基業長遠築牢根基。

訃告提到，林炳生德行敦厚、謙和利他，業內及外界素以「豆哥」尊稱，評價其「活出自己的精彩，是照亮別人的燈塔」。他恪守實業初心與誠信經營準則，對內治企聚力、培育團隊，對外賦能產業、踐行社會責任，以格局與品格贏得全體同仁、合作夥伴及社會各界廣泛敬重。

豆漿 永和 投資

延伸閱讀

和泰產險勇奪保險信望愛獎7項肯定 數位創新、永續治理展實力

靜宜大學新任校長就職 楊昭順接任打造AI、跨域與永續新世代大學

「萬家福」回來了！背後竟是消失 18 年的本土量販傳奇

新光三越副董吳昕陽接掌無店面公會第五屆理事長 深耕四大戰略

相關新聞

宏碁閃退兆基屋管營運 銀行團最快周一評估聯貸合約

宏碁驚傳退出兆基屋管營運，銀行團要求詳細財務說明，最快將於周一召開會議，考慮終止聯貸合約。內政部已求相關單位規劃租約轉銜機制，以避免包租代管服務中斷。

官方示警！核電重啟進度恐不如預期 審計部點三大問題

日前一場重量級工商大老與總統的密會，再度聚焦於能源與核電，核電何時可重啟？進度恐怕不如預期。台電核三廠再運轉計畫已送核安會審查，但自主安全檢查進度恐較預期落後，審計部報告指出，核三廠整體性老化評估及老化管理報告等五項自主安全檢查完成決標作業，但履約期限竟一路拉到一一八年七月，審計部直指，「預計一一七年底完成核三廠自主安全檢查文件審查，顯具有高度不確定性」。

今年GDP成長站穩雙位數 Q2估增12.92%優於預期

台灣經濟表現強勁，主計總處預計14日公布最新經濟預測，在AI、高效能運算需求持續暢旺下，第2季經濟成長率概估已達12.92%，明顯優於預期，全年經濟成長率幾已確認站穩雙位數。

台電虧損擴大 外界關注電價恐漲

美伊戰爭開打後，能源價格疾速飆漲，中油四月、五月、八月調漲國內天然氣價格，使得天然氣發電占比將近五成的台電，承受燃料成本大增的經營壓力。根據最新財報，台電今年上半年虧損擴大至二五七億元，六月單月虧損高達一一三億元，費率較高的夏月電價，也無法避免六月的虧損擴大。

全球工業自動化產業供需緊繃 高盛：產能、價格是關鍵指標

全球工業自動化產業受惠於AI與資料中心強勁需求帶動，導致市場出現供需緊繃。高盛證券表示，市場關注焦點已從單純的訂單成長，轉向企業「產能是否跟得上」以及「能否順利調漲價格」兩大關鍵指標。

職業工會亂象…1.7萬人零所得 勞保投保最高級距

勞動部日前才宣布，明年起調高職業工會、漁會辦理勞保行政事務費補助，年花近四億元。不過，審計部最新報告指出，職業工會會員投保屢有掛名加保、長年低報，甚至在請領老年給付前才大幅調高投保薪資等亂象。要求勞動部研議運用財稅資料，強化高風險案件篩選及查核機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。