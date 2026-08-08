老宅延壽申請踴躍可加碼？國土署：地方額度可彈性調整

老宅延壽補助若地方申請需求超出原先預估，中央資源有望再加碼。內政部國土署8日表示，各地方政府原先提報的案件量並非申請上限，可在中央核定補助總額度內，依實際收案情況彈性調整；國土署也將持續掌握地方收案及經費執行情況，適時增撥資源或調整需求。

傳出台南市老宅延壽補助案件量不足、申請程序繁複等問題，國土署指出，「老宅延壽機能復新計畫」為2025年至2027年的試辦計畫，中央已核定地方政府補助經費，並全額補助成立地方服務團，後續將依各地實際需求及執行情況，滾動檢討補助機制及服務量能。

國土署說明，台南18間透天住宅、5棟公寓，以及48棟結構安全性能初步評估，都是台南市政府提報計畫時預估的案件量，並非中央設定的受理上限。

也就是說，地方政府可在中央核定的補助總額度內，依實際受理案件的建築物類型、申請項目及所需經費彈性調整，並非某類住宅達到原先預估件數後，就不能再提出申請。目前台南市申請情況尚未超過核定額度，國土署後續也會持續掌握各地收案及經費執行情況。

至於民眾反映老宅延壽申請程序繁複，國土署表示，中央已全額補助地方政府成立「地方服務團」，提供個案諮詢、修繕方案建議及文件輔導等一條龍服務。若老宅年代久遠，出現產權或證明文件不完整等問題，也可透過地方服務團與地方政府對接，由專人協助確認及補正。

此外，建築物結構安全性能評估主要是讓屋主先掌握住宅耐震狀況，再決定後續採取修繕、結構補強或重建，相關評估費用也有補助機制。

國土署表示，老宅延壽政策目前仍處於試辦階段，未來將依各地方政府實際收案情況及試辦成果，持續滾動檢討補助機制，並視地方需求調整資源，擴大老舊住宅改善效益。