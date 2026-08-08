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台新新光金林維俊：下半年經濟仍樂觀

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台新新光金控總經理林維俊。聯合報系資料照
台新新光金控總經理林維俊。聯合報系資料照

近期市場關注銀行授信趨嚴、槓桿資金及金融市場熱度，台新新光金總經理林維俊表示，目前資本市場依舊相當活絡，金融業放款持續成長，代表整體經濟活動仍然熱絡，整體情況仍在可控範圍內，「沒有看到異常現象」，對下半年台灣經濟展望仍抱持樂觀看法。

雖然近來市場高度關注授信管理、房貸及其他貸款資金流向等議題，但林維俊觀察，資本市場交易仍維持活絡，金融業放款也持續成長，反映企業投資及市場資金需求依舊穩健，整體經濟活動並未出現失序情況，因此對未來景氣仍維持正向看法。

近期外界也關注銀行是否因市場環境轉變而收緊授信。林維俊表示，台新銀行並非近期才開始加強控管授信，而是長期以來都採取相當謹慎、保守的授信原則，風險控管標準一直沒有改變，未來也將持續維持一致的授信政策，兼顧業務發展與風險管理。

林維俊也分享台新新光金在高齡金融的布局。他說，高齡經濟未來將持續成長，金融服務也不再只銷售單一商品，而是涵蓋健康促進、退休規劃、財富管理及資產傳承等需求。

台新新光金 資本市場

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