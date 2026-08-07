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宏碁、能率亞洲閃辭兆基董事 租屋代管龍頭營運再陷危機

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導

兆基屋管債務風暴一波未平一波又起，宏碁（2353）從表態力挺到退出董事會，能率亞洲也跟進請辭董事，隨大股東李建成被羈押，兆基營運將陷入危機。

兆基屋管日前因大股東李建成以趙姬投資、寄居蟹管理顧問對外發債募資，但兌付出現資金缺口，事件爆發拖累兆基屋管，原第二大股東宏碁持支持態度，認為2年來入股兆基，兆基跟趙姬投資財務獨立，期望火速派專業經理人進駐穩住營運。

宏碁5日更派法人代表李文詳，在董事會通過後接任兆基董事長，但短短兩日，宏碁7日晚間宣布閃辭兆基董事，連帶指派的代表人李文詳也自然解任董事長，李文詳另也請辭總經理，意味宏碁人馬撤出。

對此宏碁晚間發布重訊說明，因李文詳接任後發現「內部管理缺失」，因而自8月7日起辭任兆基屋管股份有限公司董事長及法人董事，所指派法人董事代表人亦於同日辭任。

今年才剛入股投資120萬股的能率亞洲，晚間也跟進公告說明僅持股2.2%，對財務影響無重大影響。據了解，能率亞洲以每股70元參與增資，雖有投資協議書，在約定條件成立下可賣回，在能率亞洲請辭董事撤出資金下，因李建成被羈押，未來提告索回資金也需進入漫長程序，受池魚之殃。

據了解，李文詳接手董事長2天內，發現2年前宏碁入股後，雖要求兆基一切遵守法規規範，但實際上仍有違規情事，因而決火速切割。兆基從原有望從大股東財務危機中脫身，如今被其他股東紛紛切割，未來能否繼續營運已添變數。

根據媒體報導，7日台北地方檢察署指揮法務部調查局北部地區機動工作站，搜索兆基大股東李建成、林佑任住居所及兆基屋管、趙姬投資與寄居蟹公司共6處，李建成被控涉犯侵占、背信等罪羈押禁見。

宏碁 董事 租屋

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