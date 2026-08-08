估逾2千億美元 今年對美出超可望破紀錄

台灣對美國出超金額，二○二六年全年可能超過兩千億美元。根據財政部七日發布的海關進出口統計，台灣七月對美出口來到二三三點四億美元，為歷年單月第三高，累計一至七月台對美出超為一二二四點六二億美元，對比二○二五年全年台灣對美出超金額一五○一點二億美元，幾乎是再兩個月就可能刷新台對美出超的歷史紀錄。

七月出口 五大市場雙位數成長

財政部公布七月出口主要市場表現，五大出口市場全面維持雙位數成長。其中，對中國大陸及香港出口一九一點七億美元，年增百分之卅三點四，持續站穩歷年單月前三高；對美出口二三三點四億美元，為歷年單月第三高，較去年同期成長百分之廿五點二，此增幅已降至近十八個月最低。

展望後市，統計處處長蔡美娜表示，今年前七月五大出口市場均已創下歷年同期新高，其中，對東協、歐洲及美國出口最快可望於九至十月率先改寫歷年全年新高，其餘市場也有機會陸續刷新紀錄。

AI商機爆發 台美產業鏈分工

蔡美娜表示，台灣對美國的出超已出現很大的質變，原因就在於美國人工智慧（ＡＩ）商機居於領先地位，因此會從台灣進口很多顯示卡、伺服器等產品，「我們對美國的出超就會擴大，今年對美國出超金額有可能超過兩千億美元」，她強調，「這背後反映的是台美在科技產業鏈上的分工」。

累計今年一至七月，台灣對美國出口金額為一五六六點五億美元，較上年同月增加五九一點一億美元，年增百分之六十點六；而台灣一至七月自美國進口的金額為三四一點九億美元，占總進口比率為百分之九點一，年增百分之廿二點八。

雖然對美出口金額持續增加，但增速已降至十八個月低點，蔡美娜分析，一方面是基期已高，另一方面是對美出口仍由資通與視聽產品主導，因此後續表現將取決於ＡＩ相關需求能否延續，以及電腦、伺服器和零組件出貨是否維持成長。

隨著台灣對美出口占比不斷提高，中央大學經濟系教授吳大任指出，美國是全球ＡＩ最大基礎建設國家，對台灣有利之處在於擴大出口值，帶動台灣經濟成長。反之，對台灣也可能會有不利之處，若美國經濟一旦翻轉，台灣也成最大受害者。

此外，台灣對美出超金額持續走高，美國川普政府是否會有意見難以預料。中經院經濟預測中心主任彭素玲認為，短期可能會要求台灣增加採購或市場開放，長期會不會又興起其他條款啟動對台調查，這些恐怕都在川普的一念之間。