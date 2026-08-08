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我對五大出口市場 雙位數成長
財政部公布7月出口主要市場表現，五大出口市場全面維持雙位數成長。其中，對中國大陸及香港出口191.7億美元，年增33.4%，持續站穩歷年單月前三高；對美出口233.4億美元，為歷年單月第三高，但年增率降至25.2%，探18個月來新低。
展望後市，統計處處長蔡美娜表示，今年前七月五大出口市場均已創下歷年同期新高，為全年刷新紀錄奠定良好基礎。其中，對東協、歐洲及美國出口最快可望於9至10月率先改寫歷年全年新高，其餘市場也有機會陸續刷新紀錄，只是提前實現的時間快慢有所不同。
蔡美娜表示，對陸港出口近幾個月均維持中高幅度成長，7月出口規模再度躋身歷年單月前三高，主要受電子零組件需求持續熱絡帶動，顯示對陸港出口復甦基礎已較過去更加穩固。
至於美國市場，蔡美娜指出，雖然對美出口增幅收斂，但主要出口動能未轉弱。台灣出口美國八成以上為資通與視聽產品，其中AI相關伺服器、顯示卡及儲存媒體需求依舊強勁，真正拖累整體增幅的是電腦零組件。
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