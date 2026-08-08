我對五大出口市場 雙位數成長

財政部公布七月進出口統計，台灣對美貿易順差加大，學者認為，出口過於集中美國，除了要面對美國經濟反轉，台灣受創最重風險，最大挑戰是個性多變的川普，可能異想天開再祭出各種手段，加重台灣不確定性。至於川普是否因此再對台報復，學者認為，美國不太可能調整已定的關稅，但短期川普可能會施壓台灣增加更多採購及市場開放，長期則可能興起其他條款調查。

2026-08-08 00:00