我礦產品出口升幅 躍居第一

7月出口主要貨品表現持續強勁，11大貨類中有九類成長、僅兩類下滑。財政部指出，本月最大變化是出口增幅重新洗牌，不再由資通與視聽產品居冠，而是礦產品躍居第一，電子零組件也超越資通與視聽產品，顯示AI需求持續帶動電子產品出口的同時，部分傳統產業也明顯回溫。

統計處處長蔡美娜表示，電子零組件7月出口277.3億美元，創歷史新高，年增50.5%，主要受惠先進製程晶片需求持續強勁、記憶體供需失衡尚未改善，以及價格調漲效益帶動；資通與視聽產品出口313.7億美元，則已連續五個月站穩300億美元以上，顯示AI伺服器、顯示卡及儲存媒體需求依舊熱絡。

不過，資通與視聽產品年增率降至29.5%，創近19個月新低。

蔡美娜分析，主要是去年同期基期偏高，加上記憶體等零組件成本上升，影響筆電市場需求，也拖累電腦零組件拉貨動能，不過，今年前七月出口已達2,187.5億美元，距離去年全年2,511.5億美元紀錄僅差324億美元，預估最快8月、最慢9月即可提前改寫歷年新高，全年更有望首度突破3,000億美元。