台灣邁入超高齡社會 銀髮勞參率成新課題

生策會會長楊泮池昨（7）日表示，台灣邁入超高齡社會，但65歲以上人口勞動參與率僅約10.2%，如何讓更多人維持工作與社會參與，將健康改善轉化為經濟產出是重要課題。

政務委員陳時中也期許，台灣65歲以上人口勞動參與率盼能以25%為目標，可增加近70萬人投入勞動市場，每年新增840億元收入。

生策會與生策中心昨日舉行高齡產業博覽會，楊泮池致詞表示，台灣人口高齡化，但高齡者勞動參與偏低；統計台灣65歲以上勞動參與率僅10.2%，低於日本26.1%、新加坡32.5%及韓國39.4%，台灣首先應解決健康問題，讓更多高齡者保持健康、投入社會，國家才能有足夠人力及競爭力。

陳時中表示，台灣可以思考設計更多部分工時、定點型的工作。如果一位高齡者一個月固定工作，假設每個月可以創造1萬元生產價值，一年就是12萬元。如果有70萬人投入，創造出來價值將達840億元以上。

經濟部長龔明鑫表示，行政院2023年已核定「高齡科技產業行動計畫」，包括推動市場經濟、擴大數位賦能、提升照顧效能，優化高齡生活等面向。其中經濟部主導推動市場經濟，統籌教育部、內政部等單位，希望透過創新科技產品，導入高齡者生活，讓長者的生活更便利、更健康，更有品質。

國科會主委吳誠文表示，高齡科技不能只是單一部會工作，未來應把科技、醫療、運動及產業政策整合，甚至讓長照機構逐步增加健康促進、運動及休閒功能，讓長者在健康狀態下維持自主生活及社會參與。