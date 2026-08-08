多晶矽遭美課關稅 經濟部估影響有限

美方宣布對「多晶矽及衍生品」課徵15%關稅及設定最低進口價格。行政院台美經貿工作小組昨（7）日表示，初步評估，我國太陽能產業以內需為主，外銷僅1%，影響有限。

另我國半導體矽晶圓業者已赴美投資，可依台美投資合作MOU適用免稅配額及資材豁免清單，政府後續將協助赴美投資業者和美方協商豁免優惠認定。

經濟部表示，我國相關產品出口美國約3.2億美元，其中矽晶圓2.5億美元，赴美投資業者可透過台美投資MOU取得關稅豁免配額，降低對半導體產業衝擊。

美國依據《1962年貿易擴張法》第232條款調查結果，自2026年12月4日起，對所有國家進口之多晶矽及其衍生產品課徵15%關稅，並建立最低進口價格機制。我國與日本、韓國及歐盟等特定貿易夥伴則適用15%不疊加MFN關稅之稅率。

外界關注此項措施對半導體產業的影響。經濟部表示，我國半導體業者為服務美國當地客戶，已積極布局美國；依據台美投資MOU，赴美投資業者，可於建廠期間取得未來產能2.5倍的關稅豁免配額，量產後，亦可取得1.5倍豁免配額。