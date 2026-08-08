聽新聞
0:00 / 0:00

對美順差增藏2大隱患！學者憂川普施壓與美經濟

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
台灣對美出口占比不斷提高，學者示警，美國經濟情況的好壞，也會影響台灣。圖為高雄港貨櫃。記者劉學聖／攝影
台灣對美出口占比不斷提高，學者示警，美國經濟情況的好壞，也會影響台灣。圖為高雄港貨櫃。記者劉學聖／攝影

財政部公布七月進出口統計，台灣對美貿易順差加大，學者認為，出口過於集中美國，除了要面對美國經濟反轉，台灣受創最重風險，最大挑戰是個性多變的川普，可能異想天開再祭出各種手段，加重台灣不確定性。至於川普是否因此再對台報復，學者認為，美國不太可能調整已定的關稅，但短期川普可能會施壓台灣增加更多採購及市場開放，長期則可能興起其他條款調查。

台灣對美出口占比不斷提高，中央大學經濟系教授吳大任指出，台灣出口集中美國，對台灣有利之處在於帶動台灣經濟成長，企業也因營收增加繳更多稅，企業員工薪資增加，此一效果可外溢到股市，參與股市投資所得增加，進而增加消費。

廠商已在做風險分散

至於對台不利之處，吳大任表示，出口過度集中美國，美國經濟情況好壞對台更重要。如果美國經濟走勢翻轉，台灣也成最大受害者，例如近期美伊戰事使得美國通膨升高，若持續下去恐影響美國民眾消費能力，進而影響企業ＡＩ營收表現，任何一家企業現金流出問題，都會對台灣經濟造成壓力；另一方面，很多台廠因為美國ＡＩ需求大舉擴廠，如果美國訂單縮手，台廠產能過剩，投資可能血本無歸。

中經院經濟預測中心主任彭素玲也不否認出口市場過於集中確實有風險，但她認為，台灣目前主要出口商品都是與ＡＩ相關，美國又是ＡＩ最大投資國家，出口金額增加都與此有關；但不少廠商自己也在做風險分散，可見廠商也有意識不能過度集中。

對於台美貿易順差今年可能破兩千億美元，是否引發川普眼紅，對台再祭不利手段？彭素玲認為，美國已與日本、台灣、南韓形成ＡＩ產業聯盟，此時與台灣之間的貿易，來自美國自己的需求，美國企業補不上，「台灣目前比較有談判籌碼」。

不過，她認為，川普作法難以預料，如果川普真的有意見，短期可能會要求台灣增加採購或市場開放，長期會不會又興起其他條款啟動對台灣調查，這些恐怕都在川普的一念之間。

吳大任也說，理性上台灣出口到美國，是因為美國ＡＩ對半導體的需求，台美應屬互補關係，美國企業賺錢也是靠台灣供應鏈，但川普卻不見得如此想，他一直認為台灣在賺美國的錢，只要這種想法在，川普有一天還是會找台灣麻煩。

川普 對美 貿易順差 台美 AI 半導體

延伸閱讀

徐遵慈／美301調查 川普稅2.0來臨

戰事延宕 學者：美伊衝突影響國內物價

秀「美語老師」 招雙重隱憂

美伊戰爭僵局傷選情 川普尋解套分析一次看

相關新聞

估逾2千億美元 今年對美出超可望破紀錄

台灣對美國出超金額，二○二六年全年可能超過兩千億美元。根據財政部七日發布的海關進出口統計，台灣七月對美出口來到二三三點四億美元，為歷年單月第三高，累計一至七月台對美出超為一二二四點六二億美元，對比二○二五年全年台灣對美出超金額一五○一點二億美元，幾乎是再兩個月就可能刷新台對美出超的歷史紀錄。

對美順差增藏2大隱患！學者憂川普施壓與美經濟

財政部公布七月進出口統計，台灣對美貿易順差加大，學者認為，出口過於集中美國，除了要面對美國經濟反轉，台灣受創最重風險，最大挑戰是個性多變的川普，可能異想天開再祭出各種手段，加重台灣不確定性。至於川普是否因此再對台報復，學者認為，美國不太可能調整已定的關稅，但短期川普可能會施壓台灣增加更多採購及市場開放，長期則可能興起其他條款調查。

連33紅！7月出口飆增三成 金額衝上753億美元

財政部昨（7）日公布7月海關進出口統計，出口753億美元，寫歷年單月第三高，年增32.9%，連續33個月正成長；進口581.3億美元則創歷年單月新高，年增37.4%。

我礦產品出口升幅 躍居第一

7月出口主要貨品表現持續強勁，11大貨類中有九類成長、僅兩類下滑。財政部指出，本月最大變化是出口增幅重新洗牌，不再由資通與視聽產品居冠，而是礦產品躍居第一，電子零組件也超越資通與視聽產品，顯示AI需求持續帶動電子產品出口的同時，部分傳統產業也明顯回溫。

我對五大出口市場 雙位數成長

財政部公布7月出口主要市場表現，五大出口市場全面維持雙位數成長。其中，對中國大陸及香港出口191.7億美元，年增33.4%，持續站穩歷年單月前三高；對美出口233.4億美元，為歷年單月第三高，但年增率降至25.2%，探18個月來新低。

高齡博覽會開幕 生策會建言發展長壽新經濟

高齡健康產業博覽會昨（7）日開幕，生策會會長楊泮池示警，超高齡社會已成為台灣必須面對的重要挑戰，甚至攸關國家競爭力，若僅仰賴擴充長照資源，健保財務恐難長期支撐，應積極發展高齡健康產業與長壽新經濟，將長壽轉化為國家發展新動能；同時，金融業看好高齡金融需求及外溢保單長期成長潛力大舉參展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。