對美順差增藏2大隱患！學者憂川普施壓與美經濟

財政部公布七月進出口統計，台灣對美貿易順差加大，學者認為，出口過於集中美國，除了要面對美國經濟反轉，台灣受創最重風險，最大挑戰是個性多變的川普，可能異想天開再祭出各種手段，加重台灣不確定性。至於川普是否因此再對台報復，學者認為，美國不太可能調整已定的關稅，但短期川普可能會施壓台灣增加更多採購及市場開放，長期則可能興起其他條款調查。

台灣對美出口占比不斷提高，中央大學經濟系教授吳大任指出，台灣出口集中美國，對台灣有利之處在於帶動台灣經濟成長，企業也因營收增加繳更多稅，企業員工薪資增加，此一效果可外溢到股市，參與股市投資所得增加，進而增加消費。

廠商已在做風險分散

至於對台不利之處，吳大任表示，出口過度集中美國，美國經濟情況好壞對台更重要。如果美國經濟走勢翻轉，台灣也成最大受害者，例如近期美伊戰事使得美國通膨升高，若持續下去恐影響美國民眾消費能力，進而影響企業ＡＩ營收表現，任何一家企業現金流出問題，都會對台灣經濟造成壓力；另一方面，很多台廠因為美國ＡＩ需求大舉擴廠，如果美國訂單縮手，台廠產能過剩，投資可能血本無歸。

中經院經濟預測中心主任彭素玲也不否認出口市場過於集中確實有風險，但她認為，台灣目前主要出口商品都是與ＡＩ相關，美國又是ＡＩ最大投資國家，出口金額增加都與此有關；但不少廠商自己也在做風險分散，可見廠商也有意識不能過度集中。

對於台美貿易順差今年可能破兩千億美元，是否引發川普眼紅，對台再祭不利手段？彭素玲認為，美國已與日本、台灣、南韓形成ＡＩ產業聯盟，此時與台灣之間的貿易，來自美國自己的需求，美國企業補不上，「台灣目前比較有談判籌碼」。

不過，她認為，川普作法難以預料，如果川普真的有意見，短期可能會要求台灣增加採購或市場開放，長期會不會又興起其他條款啟動對台灣調查，這些恐怕都在川普的一念之間。

吳大任也說，理性上台灣出口到美國，是因為美國ＡＩ對半導體的需求，台美應屬互補關係，美國企業賺錢也是靠台灣供應鏈，但川普卻不見得如此想，他一直認為台灣在賺美國的錢，只要這種想法在，川普有一天還是會找台灣麻煩。