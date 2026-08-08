高齡博覽會開幕 生策會建言發展長壽新經濟

高齡健康產業博覽會昨（7）日開幕，生策會會長楊泮池示警，超高齡社會已成為台灣必須面對的重要挑戰，甚至攸關國家競爭力，若僅仰賴擴充長照資源，健保財務恐難長期支撐，應積極發展高齡健康產業與長壽新經濟，將長壽轉化為國家發展新動能；同時，金融業看好高齡金融需求及外溢保單長期成長潛力大舉參展。

由生策會、生策中心以及政府部會共同主辦的「第三屆高齡健康產業博覽會」昨日舉行開幕典禮。今年展會以「台灣，領航長壽新經濟」為主軸，共設置1,380個攤位，規模較去年成長15%。

大會並公布「十大高齡友善科技、產品與服務」遴選結果，本屆共有75項科技、產品與服務參與遴選，最終選出十項獲獎項目，包括免穿戴監測、AI防跌、外骨骼助行等項目，展現預警與復能新趨勢。

楊泮池表示，國人平均壽命已達81歲，女性約84歲、男性約77歲，但不健康餘命仍約有八年，代表民眾雖然活得更久，卻有相當長時間處於不健康狀態。因此未來政策重點不應只是照顧失能，而是讓民眾在健康時就持續維持健康，縮短不健康餘命。

根據麥肯錫的研究，如果各國持續投資健康促進、疾病預防與照護，到2050年每年可望為全球創造12.5兆美元的經濟價值，相當於全球國內生產毛額（GDP）增加7%；平均每投入1美元改善健康，約可帶來4美元經濟效益。其中，潛在的健康改善成效，大約65%來自健康促進與疾病預防，新增加的經濟價值，約有85%來自勞動參與及生產力提升。

楊泮池表示，今年高齡健康產業博覽會規劃六大展區，匯聚健康長壽的跨產業解方，包括健康照護與運動活力、食衣住行育樂與宜居城市，以及財務安心與高齡就業等面向，希望從疾病預防、延緩失能，到自主生活、社會參與等不同環節推動健康老化。

楊泮池表示，今年起也希望保險業共同參與，透過外溢保單等方式推動全民健康，就像汽車保險未出險可降低保費，民眾維持健康也可獲得相關回饋，藉由提供誘因鼓勵健康行為，並希望保險業提供更多健康服務、投資健康相關產業。

楊泮池並預告，明年第四屆高齡健康產業博覽會將把「財務安心主題區」擴大升級為「長壽金融主題館」，串聯保險、銀行、證券、投信及健康投資等多元金融力量，引導更多資本投入健康產業與長壽經濟，讓金融不僅成為國人健康老化的重要夥伴，也成為推動高齡健康產業發展的重要力量。