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4大加持！出口連33月正成長、出口值連3月超700億美元

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
圖為高雄港貨櫃。記者劉學聖／攝影
圖為高雄港貨櫃。記者劉學聖／攝影

財政部公布七月進出口統計，出口值七五三億美元，年增率為百分之卅二點九，出口已連續卅三個月正成長，八月即可追平從民國七十四年十一月累積至民國七十七年八月的史上最長上升周期紀錄。財政部預估，整體出口值最快到十月即可超越去年全年出口規模，預估今年可達八千五百億美元，再刷新高，但九千億美元大關則較難突破。

財政部統計處長蔡美娜指出，出口值連續三個月都在七百億美元以上，維持亮麗成績原因有四，包括：全球經濟承受中東戰爭衝擊的韌性高於預期，截至目前為止，製造業景氣維持擴張；其次，各國積極投入人工智慧（ＡＩ）基礎建設，加上高效能運用，這些新興商機的發展，帶動相關零組件的高階化及需用量；第三則是因為國際品牌的行動裝置科技產品進入鋪貨期，以及電子產業鏈的供需缺口，帶動價格調漲紅利。

除了原有的旺季效應外，蔡美娜說，ＡＩ還會帶來旺上加旺，預估八月出口值在七六六億美元至七八九億美元之間，年增率百分之卅一至百分之卅五之間，連續卅四個月正成長，追平史上最長上升周期紀錄。

由於逐漸步入傳統外銷旺季，財政部看好下半年各月表現，每月出口規模可站穩七百億美元以上，蔡美娜說，全年總出口將「攻下兩個整數關卡」。

一一四年全年出口值為六三九九點八三億美元，而一一五年一至七月已達四九一九點五二億美元，主計總處的全年預估數為八九四五億美元，至少可拿下七千億美元及八千億美元兩個整數關卡。

不過，蔡美娜認為今年拿下九千億美元大關的困難度很高，因為前七月累計為四九一九億美元，今年還剩五個月，自八月開始，每個月的出口金額平均要有八一六億美元，目前看來難度頗高，可能偶有月分可達標八一六億美元，但要平均達此水準並不容易。

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