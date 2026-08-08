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美查產能過剩 台灣芒刺在背

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

台灣對美國出口持續強勁，但在美國調整貿易政策強化關稅工具之際，台灣也面臨新的貿易壓力。美國已完成對台灣強迫勞動議題的三○一條款調查，對部分台灣產品加徵百分之十關稅；另一方面，與半導體及科技產業高度相關的「結構性產能過剩」調查結果仍未公布，成為台美貿易重要觀察焦點。

經濟部公布數據顯示，台灣六月外銷訂單金額達九五二點六億美元，創歷年單月新高，較去年同期增加近六成，主要受惠於電子產品及資訊通信產品需求強勁。其中，美國市場六月訂單金額達三八六點六億美元，年增近百分之八十四，顯示台灣科技產品在美國市場重要性持續提升。

不過，台美貿易往來升溫同時，美國也開始透過貿易工具重新檢視雙邊關係。美方為建立關稅政策法律基礎，根據一九七四年「貿易法」三○一條款針對強迫勞動與結構性產能過剩等議題展開調查。

美國貿易代表署七月公布強迫勞動調查結果，對台灣產品加徵百分之十關稅，且不與其他最惠國關稅疊加，自七月廿四日起生效。

相較於強迫勞動調查已有結果，另一項「結構性產能過剩」調查仍是市場關注焦點。由於調查涉及製造業產能、供應鏈布局及出口競爭力，半導體、電子產品、資訊科技及機械設備等台灣優勢產業，被視為可能受到影響的領域。

美國此次產能過剩調查五月在華府召開公聽會，台灣行政院也派員旁聽。行政院表示，調查主要針對各經濟體存在結構性產能過剩問題的製造業部門，而台灣被列入關注對象，可能與半導體及科技產業出口規模龐大有關。

美國政府統計顯示，去年美國與台灣的貨品貿易逆差約一四六八億美元，較前年的七三八億美元幾乎翻倍。對台灣而言，如何維持對美出口競爭力的同時降低貿易失衡，避免被美認定產能過剩，將成後續談判的重要課題。

貿易法 半導體 關稅 301調查

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