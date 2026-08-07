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高齡健康產業博覽會聚焦長壽經濟 明年擴大打造「長壽金融主題館」

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

第三屆高齡健康產業博覽會7日開展，生策會會長楊泮池表示，為了串聯保險、銀行、證券、投信及健康投資等多元金融力量，引導更多資本投入健康產業與長壽經濟，明年的高齡健康產業博覽會將把「財務安心主題區」擴大升級為「長壽金融主題館」。

楊泮池表示，今年高齡健康產業博覽會展出的六大領域中，金融與保險不僅提供退休保障與風險管理，也可透過外溢保單、運動回饋等機制鼓勵健康生活，並串聯醫療、科技、運動與照護服務，使保險功能由疾病發生後的理賠，延伸至事前健康促進。

楊泮池預表示，明年第四屆高齡健康產業博覽會將把「財務安心主題區」擴大升級為「長壽金融主題館」，串聯保險、銀行、證券、投信及健康投資等多元金融力量，引導更多資本投入健康產業與長壽經濟，讓金融不僅成為國人健康老化的重要夥伴，也成為推動高齡健康產業發展的重要力量。

楊泮池表示，延長健康餘命、擴大健康投資及發展長壽新經濟，是博覽會希望與各界共同推動的三項方向。當更多人能健康得更久並持續參與社會，長壽便不只是人口結構的壓力，也能轉化為人才、生產力與台灣持續成長的力量。

楊泮池表示，台灣正式邁入超高齡社會，每5人就有1名高齡者，但65歲以上人口勞動參與率僅約10.2%，國人平均仍有約8年處於不健康狀態。如何透過健康投資縮短不健康餘命、延長健康與社會參與年限，已成為台灣面對人口高齡化的重要政策與產業課題。

楊泮池表示，「長壽新經濟」不只是高齡消費市場擴大，更要重新思考更長人生所需的健康、生活、工作、金融與照護服務，並讓有意願、有能力的高齡者，在健康與自主的前提下持續參與工作與社會，使多年累積的知識、技能與經驗繼續創造價值。

他強調，這並不是要求所有高齡者延後退休，而是提供更多選擇與支持，延長個人貢獻專業及參與社會的時間。高齡者不只是服務接受者，也能持續成為消費者、社會參與者與價值創造者。

根據麥肯錫健康研究院研究，若各國持續推動健康促進、疾病預防與照護措施，到2050年，每年可望為全球創造12.5兆美元的經濟價值，相當於全球GDP增加7%；平均每投入1美元改善健康，約可帶來4美元的經濟效益。

這項研究分別從「健康如何改善」與「經濟價值如何產生」兩個層面分析。在健康改善方面，約65%的潛力可透過健康促進與疾病預防實現；在經濟效益方面，約85%的新增價值則來自更多人能持續工作，以及整體生產力提升。

換言之，健康投資不只可減少疾病與醫療負擔，更能延後失能、增加健康生活年數，讓更多人維持工作與社會參與，進一步將健康改善轉化為經濟產出。

本屆博覽會不只呈現醫療、長照與高齡產品，更以健康照護、運動活力、食衣住行育樂、宜居城市、財務安心及高齡就業六大領域，串聯醫療、科技、金融、運動、交通、教育及就業資源，回應高齡者從健康促進、生活支持到社會參與的完整需求。

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