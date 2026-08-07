十大高齡友善產品出爐 免穿戴監測、AI 防跌等 展現預警與復能新趨勢

第三屆高齡健康產業博覽會7日登場，由生策會、生策中心主辦的第三屆「十大高齡友善科技、產品與服務」遴選結果同步揭曉。本屆共有75項科技、產品與服務參與遴選，最終選出十項獲獎項目，產品包括免穿戴監測、AI防跌、外骨骼助行等，十大高齡友善科技展現預警與復能新趨勢。

生策會表示，今年博覽會設置1,380個攤位，規模較去年成長15%，顯示愈來愈多業者將高齡族群視為重要消費市場。從獲選項目可見，業者提供的產品與服務更加貼近高齡者生活需求，應用範圍也從健康管理、行動支持持續延伸至公共服務與退休規劃。

隨著AI與感測技術成熟，高齡健康監測逐步擺脫穿戴裝置與單次檢測限制，朝非接觸、持續追蹤與風險判讀發展。臺大醫院總院的「吞嚥感應貼布」可同步感測吞嚥與呼吸。

臺大新竹分院結合毫米波雷達、熱影像及AI，發展「非接觸生理訊號量測系統」。

上頂醫學影像以AI量化腦神經年齡。

建豐健康科技則透過單一鏡頭分析平衡與步態，評估跌倒風險。

臺大雲林分院的「雲林阿波羅高齡介入服務」透過LINE串聯遠距量測與專業分析，2025年累計量測逾1.3萬人次，也顯示健康科技正從單一設備，進一步結合數位平台與社區服務。

除了提早發現健康風險，科技也開始直接協助長者維持行動能力。福寶科技的「輕量型外骨骼智能輔具」可偵測行走意圖並提供助力，全機僅3公斤。

紡織產業綜合研究所的「膝關節炎在宅運動介入系統」則結合智慧護膝與AI動作回饋，協助長者在家持續運動與復健。從外骨骼到在宅復健，高齡輔具正由被動支撐轉向主動助力，復能服務也逐步走入家庭與日常生活。

高齡友善的範圍也不再侷限於醫療照護。吉律工業的「智慧輔助起身馬桶座」整合電動起身、久坐提醒及自動沖水，協助長者維持居家自理能力。

新北市政府的「新北輔具EASYGO」整合輔具選配、補助申請、購買及回收流程，提升輔具服務的便利性。

中國信託金控的「全財富理財規劃」則將服務延伸至退休資產、長照保障與財富傳承。從居家設備、公共服務到退休財務，高齡產業正由單一產品，逐步發展為更完整的生活支持服務。

第三屆「十大高齡友善科技、產品與服務」由高齡醫學、臨床照護及產業等領域專家共同遴選，評選著重產品是否回應高齡者需求，並具備使用效益、友善設計及實證成果。