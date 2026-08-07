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宏碁發現兆基內部管理缺失 辭任董事長撤出經營層
電腦品牌廠宏碁今天發布重大訊息表示，8月5日兆基屋管董事會推選宏碁法人董事代表人李文詳擔任董事長，但接任後發現兆基屋管存在內部管理缺失，因而自今天起辭任兆基屋管董事長及法人董事，所指派法人董事代表人也於同日辭任。
另外，李文詳也同時辭去兆基屋管總經理一職。
國內包租代管龍頭兆基屋管日前爆發大股東財務糾紛，傳出資金跳票危機。宏碁身為兆基屋管第2大股東，於8月5日由兆基屋管董事會推選宏碁法人代表接任董事長，期盼強化公司治理。
然而，隨著指派代表接任經營層並深入了解後，宏碁發現兆基屋管內部管理存有缺失，隨即決定撤出經營層並辭去相關職務。
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