強化能源轉型廉政防護 光電資訊平台增3大公開資訊

為強化能源轉型廉政防護機制，經濟部今天與高雄市政府舉辦論壇，「太陽光電透明與協力行動平台」並新增3大公開資訊，包括公開500瓩以上的第3型光電案件地理圖資，整合環社檢核資料及建構資訊專區，盼藉由資訊對稱化解社會疑慮。

經濟部今天發布新聞稿表示，經濟部與高雄市政府今天舉辦「115年度能源轉型 廉『結』透明高峰論壇」，經濟部次長賴建信於會中指出，綠能推動涉及法規、社會溝通事項相當多，廉能與透明是不可或缺的基石。「光電跨域廉政平台」自114年5月成立以來，邀集高等檢察署、法務部廉政署參與，從源頭釐清法規疑義，避免公務人員誤觸法律，打造乾淨、公平的綠能產業環境。

經濟部能源署表示，為使全國有明確審查標準，行政院經跨部會會議研商，法規凝聚共識後實施，建構可預測的投資環境。漁電共生涉及電業、農業、建管及土管等領域，透過廉政平台統一標準，與地方建立合作，建立出清晰標準協助地方政府審查。

能源署強調，為提升社會理解，「太陽光電透明與協力行動平台」新增3大公開資訊，透過資訊對稱化解疑慮，包括公開500瓩以上的第3型光電案件地理圖資，可透過GIS系統查詢施工或完工案場，並套疊地籍、漁電共生等圖層，讓有需求住戶可就近了解光電設置成效。

另外，平台也整合環社檢核資料，全面公開施工說明會、環社自評表與因應對策供各界查詢，保障地方居民知情權；平台也針對大眾易誤解部分建構資訊專區，用科學與數據消除疑慮，如水面型光電不影響水質等。

賴建信強調，今天收集的業者與地方政府相關議題，將由廉政平台會議持續協助；個案審議則責成漁業署及能源署強化審件效能。

經濟部表示，盼藉由本次論壇深化廉政協作、資訊透明與跨域治理，未來將持續廣納司法機關、地方政府、企業代表及公營事業聲音，共同打造誠信透明、廉能高效的能源轉型發展環境。