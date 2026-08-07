美宣布對多晶矽加徵關稅新政策 經濟部產業影響評估出爐

美國總統川普依據「232條款」，宣布對多晶矽及相關衍生產品加徵15％關稅，並實施最低進口價格管制，預計12月4日生效。經濟部表示，我國已赴美投資的半導體業者可享有豁免額度，也可當地採購，足以降低受影響程度；至於太陽能用矽晶片，我國並未生產。

美國於美東時間8月6日對「多晶矽及衍生品」課徵232關稅，經濟部表示，其目的在於重塑美國本土太陽能與半導體供應鏈，擺脫對中國低價產能依賴。其中措施包含15%關稅與設定最低進口價格。

盤點此措施對我國產業的影響情形，經濟部表示，我國多晶矽產品出口至美國金額約3.2億美元，占我國同產品全球總出口額25%。其中出口至美國矽晶圓產品金額為2.5億美元，主要供應美國半導體業者使用。

分析對半導體產業的影響，經濟部說明，目前我國半導體業者為服務美國當地客戶，已積極布局美國；依據台美投資MOU，赴美投資的業者，可於建廠期間取得相當於未來產能2.5倍的關稅豁免配額，量產後亦可取得1.5倍的豁免配額。

經濟部表示，在美國建廠或營運所需的原物料，除可向美國在地供應商採購外，也可依台美投資MOU爭取進口免稅，以降低本次措施的影響。

至於對太陽光電產業的影響評估，經濟部表示，我國目前並未生產太陽能用矽晶片，出口美國產品主要為太陽能電池元件及模組，外銷占比僅約1%，為內需型產業，因此本次措施對我國太陽光電產業影響有限。

經濟部強調，將持續掌握美方後續執行細節，並透過台美投資MOU相關優惠機制，協助爭取關稅豁免；同時，持續透過海外市場拓展及產業輔導措施，協助業者分散市場及提升產業競爭力。