美對多晶矽課15%關稅 經濟部：我國半導體可爭取豁免

美國再出手重塑半導體與太陽能供應鏈。美方於美東時間6日宣布，對「多晶矽及衍生品」課徵232關稅，措施包括15%關稅及設定最低進口價格。經濟部7日表示，我國相關產品出口美國金額約3.2億美元，其中矽晶圓占2.5億美元，不過赴美投資業者可透過台美投資MOU取得關稅豁免配額，預期可降低對國內半導體產業衝擊。

美國於美東時間8月6日公告對「多晶矽及衍生品」課徵232關稅，並設定最低進口價格。經濟部指出，美方目的在於重塑本土太陽能與半導體供應鏈，擺脫對中國大陸低價產能依賴。其中措施包含15%關稅與設定最低進口價格。

依據經濟部統計，我國多晶矽產品出口至美國金額約3.2億美元，占我國同產品全球總出口額25%；其中出口至美國矽晶圓產品金額為2.5億美元，主要供應美國半導體業者使用。

外界關注此項措施對半導體產業的影響。經濟部表示，目前我國半導體業者為服務美國當地客戶，已積極布局美國；依據台美投資MOU，赴美投資的業者，可於建廠期間取得未來產能2.5倍的關稅豁免配額，量產後，亦可取得1.5倍的豁免配額。

此外，經濟部指出，在美國建廠或營運所需的原物料，除了向美國在地供應商採購外，亦可依台美投資MOU爭取進口免稅，以降低本次措施的影響。

至於對太陽光電產業方面影響，經濟部認為，我國目前未生產太陽能用矽晶片，出口美國產品主要為太陽能電池元件及模組，外銷占比僅約1%，為內需型產業，因此本次措施對我國太陽光電產業影響有限。

經濟部表示，將持續掌握美方後續執行細節，並透過台美投資MOU相關優惠機制，協助爭取關稅豁免；另持續透過海外市場拓展及產業輔導措施，協助業者分散市場及提升產業競爭力。