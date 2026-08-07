十大高齡友善科技 外骨骼助行、防跌技術入列

第三屆高齡健康產業博覽會揭曉「十大高齡友善科技、產品與服務」遴選結果，共10個項目獲獎，包括可偵測行走意圖並提供助力的輕量型外骨骼智能輔具，以及運用人工智慧分析步態、評估跌倒風險等技術，產品與服務更貼近高齡者生活需求。

第三屆高齡健康產業博覽會今天登場，今年博覽會設置1380個攤位，規模較去年成長15%。由生策會、生策中心主辦的「十大高齡友善科技、產品與服務」遴選結果同步揭曉，共有75項科技、產品與服務參與遴選，最終選出10項。

主辦單位表示，從獲選項目可見，高齡科技應用範圍從健康管理、行動支持，持續延伸至公共服務與退休規劃；隨著人工智慧（AI）與感測技術成熟，高齡健康監測也朝非接觸、持續追蹤及風險判讀發展。

其中，台大醫院總院的吞嚥感應貼布可同步感測吞嚥與呼吸；台大新竹分院結合毫米波雷達、熱影像及AI，發展「非接觸生理信號量測系統」；上頂醫學影像以AI量化腦神經年齡；建豐健康科技則透過單一鏡頭分析平衡與步態，評估跌倒風險。

主辦單位指出，科技也開始直接協助長者維持行動能力，福寶科技的「輕量型外骨骼智能輔具」可偵測行走意圖並提供助力，全機僅3公斤；紡織產業綜合研究所的「膝關節炎在宅運動介入系統」則結合智慧護膝與AI動作回饋，協助長者在家持續運動與復健。從外骨骼到在宅復健，高齡輔具正由被動支撐轉向主動助力，復能服務也逐步走入家庭與日常生活。

主辦單位表示，高齡友善的範圍也不再侷限於醫療照護，吉律工業的「智慧輔助起身馬桶座」整合電動起身、久坐提醒及自動沖水，協助長者維持居家自理能力；中國信託金控的「全財富理財規劃」則將服務延伸至退休資產、長照保障與財富傳承。

主辦單位指出，第三屆「十大高齡友善科技、產品與服務」由高齡醫學、臨床照護及產業等領域專家共同遴選，評選著重產品是否回應高齡者需求，並具備使用效益、友善設計及實證成果。