財政部估全年出口坐8望9 超過8500億美元沒問題

財政部今天表示，AI商機長期發展趨勢不變，可支撐台灣外銷表現，預估下半年出口續旺，全年出口值達到8500億美元以上沒有問題，呈現「坐8望9」。

財政部統計處長蔡美娜提及，最近這段時間，對於AI熱潮的疑慮又再度升高，不過很慶幸的是，台灣指標性廠商都釋放強烈且正向的前景展望，包括台積電兩度上修今年營收展望，並大幅上調全年資本支出規模，意味著AI商機到目前為止還是相當活躍，長期發展趨勢並沒有改變。

蔡美娜表示，財政部統計處預估8月出口值落在766億美元至789億美元之間，可望刷新歷年單月次高或第3高紀錄，年增率介於31%至35%之間，連續34個月正成長。

蔡美娜認為，這對台灣外銷而言是相當有力的支撐，再加上逐漸步入傳統外銷旺季，因此仍看好下半年出口表現，預估每個月出口規模值可站穩在700億美元以上，且在年底前可望一一攻下累積7000億美元、8000億美元兩個關卡，意即10月可提前刷新歷年全年新高紀錄。

蔡美娜說明，預估今年全年出口值將「坐8望9」，達到8500億美元規模沒有問題，不過攻上9000億美元以上難度仍相當高。

至於5大出口市場方面，蔡美娜表示，在前7月已創下同期新高的良好基礎下，刷新全年紀錄也是可樂觀看待的，預估對東協、對歐洲、對美國出口表現步調會最快，很有機會在9月、10月便提前超越往年水準。