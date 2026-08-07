財部：7月對美出口年增幅收斂 18個月以來低點

財政部今天公布最新進出口統計，7月對5大市場出口均雙位數上揚，然而對美出口增幅收斂至25.2%，為18個月以來低點，主要受屬於資通與視聽產品的電腦零附件出口動能減弱影響，反映物料成本上升，影響對售價敏感族群的買氣。

財政部今天公布7月海關進出口貿易初步統計，7月出口753億美元，為歷年單月第3高，進口581.3億美元，年增率分別為32.9%、37.4%。

觀察5大市場表現，財政部統計處長蔡美娜分析，7月對5大市場出口均雙位數上揚，其中，對日本出口值32.7億美元，為歷年單月第2高，年增41.4%，主要是受到電子零組件拉貨暢旺影響。

蔡美娜指出，7月對中國與香港出口值191.7億美元，刷新單月新高紀錄，年增33.4%。今年以來，對中港出口已陸續刷新歷年單月前3高紀錄，且都維持中高幅度成長，顯見對中港出口復甦基礎更為穩固。

7月對東協出口135.8億美元，年增16.8%。蔡美娜說明，主要受到電子零組件需求活絡挹注，不過因為對馬來西亞、新加坡的資通與視聽產品出貨銳減，使年增幅收斂。

此外，蔡美娜表示，對美國及歐洲出口向來是由資通與視聽產品驅動，7月對美出口達233.4億美元，為歷年單月第3高，年增率降至25.2%，為18個月以來低點。

她分析，對美出口年增幅收斂原因，主要是對美出口8成以上都屬資通與視聽產品，雖然與AI高度相關的伺服器、顯卡、儲存媒體並沒有減弱，但電腦零附件明顯下滑，除了去年同月基期高，筆電市場市況雜音也是因素之一，反映記憶體及零組件成本上升轉嫁售價，影響對售價敏感族群的買氣。

蔡美娜說明，7月對歐洲出口50.6億美元，年增57.6%，尤其對匈牙利、法國、波蘭出口年增幅高達9.4倍、2.7倍、1.5倍，除了反映AI商機，也與全球供應鏈重新配置、朝向區域化及在地化發展趨勢有關。