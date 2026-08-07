財部：7月出口年增32.9% 連續33個月正成長

財政部今天表示，受製造業景氣擴張、各國投入AI基礎建設、科技新品進入鋪貨期、電子產業鏈價格調整紅利等4大因素帶動出口表現，7月出口年增32.9%，其中，電子零組件出口值達277.3億美元，創歷年單月新高。

財政部今天公布7月海關進出口貿易初步統計，7月出口753億美元，為歷年單月第3高，進口581.3億美元，為歷年同月最高紀錄，年增率分別為32.9%、37.4%，進出口相抵後，7月出超171.7億美元，較去年同月增加28.2億美元。

財政部統計處長蔡美娜表示，7月出口年增率寫連續33個月正成長，意即8月即將追平74年11月到77年8月間史上最長上升週期紀錄。

她分析，7月出口表現亮麗可以歸功於4項原因，首先是全球經濟面對中東衝擊的韌性優於預期，製造業維持景氣擴張；第2是各國積極投入AI基礎建設；第3是國際品牌科技新品進入鋪貨期；第4是電子產業鏈供需缺口帶動價格調整紅利。

進一步檢視7月11項主要出口貨品，呈現9升2降，呈現衰退的2項貨品為運輸工具、紡織品。蔡美娜表示，11項主要出口貨品出口年增幅排序洗牌，礦產品躍居第1，電子零組件出口年增幅亦壓過資通與視聽產品。

蔡美娜說明，7月電子零組件出口277.3億美元新高點，年增50.5%，主要受惠先進製程晶片需求活絡、記憶體供需結構性失衡現象未舒緩、價格調整效益加持等。

蔡美娜表示，7月資通與視聽產品出口313.7億美元，為連續第5個月超過300億美元，其中，顯示卡、伺服器、儲存媒體依然維持高速成長，但物料成本上升不利筆電市場前景，因而拖累電腦零組件買氣下滑，加上去年同期基數相當高，使得資通與視聽產品年增率陡降至29.5％，為19個月以來低點。

蔡美娜表示，不過，資通與視聽產品前7月出口值2187.5億美元，預估最快8月、最慢9月即可提前刷新去年全年2511.5億美元的紀錄，且今年全年出口值有望首度突破3000億美元大關。

蔡美娜提到，7月非電子、資通產品年增率為15.4%，為過去4年半以來，不包含春節月分的最大成長幅度。其中，礦產品受全球煉油供應鏈吃緊、油品行情上揚影響，出口年增率達52.1%；基本金屬及其製品因6月天候不佳，部分出貨遞延，加上部分客戶回補庫存，出口年增率24.8%。

蔡美娜補充，礦產品、基本金屬及其製品7月出口值分別為16.5億美元、28億美元，均為近4年單月高點。