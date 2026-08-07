聽新聞
0:00 / 0:00

財部：7月出口年增32.9% 連續33個月正成長

中央社／ 台北7日電

財政部今天表示，受製造業景氣擴張、各國投入AI基礎建設、科技新品進入鋪貨期、電子產業鏈價格調整紅利等4大因素帶動出口表現，7月出口年增32.9%，其中，電子零組件出口值達277.3億美元，創歷年單月新高。

財政部今天公布7月海關進出口貿易初步統計，7月出口753億美元，為歷年單月第3高，進口581.3億美元，為歷年同月最高紀錄，年增率分別為32.9%、37.4%，進出口相抵後，7月出超171.7億美元，較去年同月增加28.2億美元。

財政部統計處長蔡美娜表示，7月出口年增率寫連續33個月正成長，意即8月即將追平74年11月到77年8月間史上最長上升週期紀錄。

她分析，7月出口表現亮麗可以歸功於4項原因，首先是全球經濟面對中東衝擊的韌性優於預期，製造業維持景氣擴張；第2是各國積極投入AI基礎建設；第3是國際品牌科技新品進入鋪貨期；第4是電子產業鏈供需缺口帶動價格調整紅利。

進一步檢視7月11項主要出口貨品，呈現9升2降，呈現衰退的2項貨品為運輸工具、紡織品。蔡美娜表示，11項主要出口貨品出口年增幅排序洗牌，礦產品躍居第1，電子零組件出口年增幅亦壓過資通與視聽產品。

蔡美娜說明，7月電子零組件出口277.3億美元新高點，年增50.5%，主要受惠先進製程晶片需求活絡、記憶體供需結構性失衡現象未舒緩、價格調整效益加持等。

蔡美娜表示，7月資通與視聽產品出口313.7億美元，為連續第5個月超過300億美元，其中，顯示卡、伺服器、儲存媒體依然維持高速成長，但物料成本上升不利筆電市場前景，因而拖累電腦零組件買氣下滑，加上去年同期基數相當高，使得資通與視聽產品年增率陡降至29.5％，為19個月以來低點。

蔡美娜表示，不過，資通與視聽產品前7月出口值2187.5億美元，預估最快8月、最慢9月即可提前刷新去年全年2511.5億美元的紀錄，且今年全年出口值有望首度突破3000億美元大關。

蔡美娜提到，7月非電子、資通產品年增率為15.4%，為過去4年半以來，不包含春節月分的最大成長幅度。其中，礦產品受全球煉油供應鏈吃緊、油品行情上揚影響，出口年增率達52.1%；基本金屬及其製品因6月天候不佳，部分出貨遞延，加上部分客戶回補庫存，出口年增率24.8%。

蔡美娜補充，礦產品、基本金屬及其製品7月出口值分別為16.5億美元、28億美元，均為近4年單月高點。

出口值 財政部 電子零組件

延伸閱讀

7月出口753億美元 電子零組件出口創單月新高

AI帶動出口連33紅 7月出口753億美元創歷年第三高

7月進出口物價增幅創高！CPI年增2.54% 連三月踩紅線

進出口物價漲幅寫史上新高 主計總處：尚無輸入性通膨

相關新聞

估逾2千億美元 今年對美出超可望破紀錄

台灣對美國出超金額，二○二六年全年可能超過兩千億美元。根據財政部七日發布的海關進出口統計，台灣七月對美出口來到二三三點四億美元，為歷年單月第三高，累計一至七月台對美出超為一二二四點六二億美元，對比二○二五年全年台灣對美出超金額一五○一點二億美元，幾乎是再兩個月就可能刷新台對美出超的歷史紀錄。

對美順差增藏2大隱患！學者憂川普施壓與美經濟

財政部公布七月進出口統計，台灣對美貿易順差加大，學者認為，出口過於集中美國，除了要面對美國經濟反轉，台灣受創最重風險，最大挑戰是個性多變的川普，可能異想天開再祭出各種手段，加重台灣不確定性。至於川普是否因此再對台報復，學者認為，美國不太可能調整已定的關稅，但短期川普可能會施壓台灣增加更多採購及市場開放，長期則可能興起其他條款調查。

美多晶矽232關稅我15%不疊加 政院：可依MOU適用優惠

美國總統川普於美東時間8月6日簽署總統公告，依據《1962年貿易擴張法》第232條款調查結果，我國與日本、韓國及歐盟等特定貿易夥伴則適用15%不疊加MFN關稅之稅率；此次公布產品稅號包含太陽能及半導體相關多晶矽產品。

連33紅！7月出口飆增三成 金額衝上753億美元

財政部昨（7）日公布7月海關進出口統計，出口753億美元，寫歷年單月第三高，年增32.9%，連續33個月正成長；進口581.3億美元則創歷年單月新高，年增37.4%。

我礦產品出口升幅 躍居第一

7月出口主要貨品表現持續強勁，11大貨類中有九類成長、僅兩類下滑。財政部指出，本月最大變化是出口增幅重新洗牌，不再由資通與視聽產品居冠，而是礦產品躍居第一，電子零組件也超越資通與視聽產品，顯示AI需求持續帶動電子產品出口的同時，部分傳統產業也明顯回溫。

我對五大出口市場 雙位數成長

財政部公布7月出口主要市場表現，五大出口市場全面維持雙位數成長。其中，對中國大陸及香港出口191.7億美元，年增33.4%，持續站穩歷年單月前三高；對美出口233.4億美元，為歷年單月第三高，但年增率降至25.2%，探18個月來新低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。