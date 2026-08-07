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產發署攜手27家業者展高齡科技 深耕偏鄉更布局丹麥、日本

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

「第三屆高齡健康產業博覽會」7日於台北世貿一館登場。經濟部產發署指出，本次展覽集結27家輔導廠商，不僅深入屏東、澎湖等偏鄉離島場域，更對外布局丹麥及日本高齡市場。參展廠商中「吉律工業－智慧輔助起身馬桶座」與「福寶科技－輕量型髖關節智能科技輔具」更獲選大會遴選十大高齡友善科技、產品與服務，展現推動高齡科技創新與落地應用的成果。

產發署說明，本獲得大會肯定的兩項產品皆從高齡者生活需求出發，結合智慧科技提升生活品質，展現台灣高齡科技創新應用成果。吉律工業透過智慧感測與電動輔具技術，提升高齡者如廁安全與自主性；福寶科技則以AI與穿戴式外骨骼技術，打造輕量化智慧助行輔具，協助高齡者提升行動能力，讓智慧科技真正走入日常生活。

產發署署長邱求慧致詞時表示，根據工研院產科國際所調查，2025年台灣健康福祉產業營業額已達3,364億元，預估2027年將成長至3,799億元，顯示高齡健康產業已成為具發展潛力的重要市場。因應行政院「高齡科技產業行動計畫」，產發署持續推動高齡科技普及應用，近三年已輔導及補助廠商開發與優化超過200項高齡科技產品與服務，導入174處應用據點，累計帶動產業營業額超過40億元。

除了持續推動高齡科技普及應用，也希望讓更多高齡人口較多、照護資源相對不足地區的長者，都能享有智慧科技帶來的便利與照護服務。產發署指出，近年輔導聯億通、樂齡智造、吉律工業、至笙企業等業者，將智慧照護、健康促進及友善生活等創新科技導入台東、花蓮、屏東及澎湖等地，協助獨居及高齡長者獲得更即時、更完善的照護支持，提升在地照護品質。

除了國內市場，也積極布局國際。產發署指出，已協助榕懋實業與丹麥高階醫療復健品牌 Faaborg Rehab Technic（FRT）建立合作，拓展歐洲高齡照護市場；同時協助聯億通與日本市占第一的護理呼叫（Nurse Call）系統品牌 Carecom合作，推動台灣智慧照護產品打入日本醫療與照護市場，展現台灣高齡科技從在地創新走向國際市場的成果。

產發署強調，未將持續結合法人研發能量、產業輔導、場域驗證及國際市場鏈結，協助更多高齡科技產品加速商品化與落地應用，打造兼具照護品質與產業競爭力的高齡健康生態系。

丹麥 偏鄉 布局

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