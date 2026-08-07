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拚下一座護國神山 國發會再送六家生醫新創赴美培訓

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會主委葉俊顯（左三）與第六屆SPH團隊及校友合照。國發會提供
國發會主委葉俊顯（左三）與第六屆SPH團隊及校友合照。國發會提供

台灣生醫新創加速搶進國際市場。國發會7日表示，「台灣－柏克萊生醫創新加速計畫」推動至今，已選送28家生醫新創赴美培訓，歷屆團隊累計促成國內外合作19案、投資11案，並獲得25次國內外競賽及獎項肯定；今年再選出6家團隊，預計8月底赴美展開為期3個月培訓。

國發會7日舉辦第六屆團隊行前交流會，由國發會主委葉俊顯出席，邀集歷屆校友及本屆六家生醫新創團隊交流海外市場拓展經驗。

葉俊顯表示，國發會與美國加州大學柏克萊分校公共衛生學院（UC Berkeley SPH）、生物技術開發中心（DCB）共同推動計畫，選送生醫新創赴美受訓3個月，鏈結頂尖學術資源與矽谷網絡，精準對接美國市場、投資人及醫療機構。

從歷屆成果來看，多家團隊已跨入國際醫療體系。國發會指出，捷絡生技成功與世界頂尖醫療機構梅約診所鏈結合作；先勁智能將核心AI技術打入全球生命科學龍頭BD Biosciences臨床檢驗體系；先進醫資更成功於洛杉磯設立據點，接軌在地診所。

部分團隊也陸續取得美國法規認證及國際資金。艾斯創生醫憑藉超音波導引微創手術系統順利拿下美國食品藥物管理局上市許可，並在2025年完成250萬美元、約新台幣7,600萬元的種子輪募資；聿信醫材2025年取得FDA第二類軟體醫材許可。

國際競賽方面，精拓生技勇奪日本國際級競賽三冠王、碩準生技挺進SelectUSA Health Tech Pitch全球前六強，另外在競爭激烈的創業大聯盟競賽中，艾斯創生醫與先勁智能分別榮獲總統獎與院長獎，神瑞人工智慧亦成功晉級30強。

面對全球生醫產業快速發展，葉俊顯指出，會持續推動計畫，亦將整合國發基金與Startup Island TAIWAN矽谷與東京海外基地，帶領新創前進全球頂尖生醫聚落的美東波士頓，期許本屆獲選的生醫新創團隊，能充分善用柏克萊公衛學院的頂尖培訓課程與業師資源，積極建構國際合作網絡，讓台灣生醫成為繼半導體後在國際閃耀光芒的護國神山

國發會 護國神山 赴美

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