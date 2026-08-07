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葉俊顯：去年經濟成長逾8% 電力排放係數仍下降

中央社／ 台北7日電
國發會主委葉俊顯。聯合報系資料照
國發會主委葉俊顯。聯合報系資料照

能源永續是全球共同課題，國發會主委葉俊顯今天指出，台灣跟上國際浪潮，將淨零目標法制化且積極落實，即便去年經濟成長率突破8%，電力排放係數仍下降，顯見能源效率愈來愈高，經濟成長與碳排逐步脫鉤，「這是非常好的現象」。

葉俊顯今天出席「2026台新新光淨零高峰論壇」，並以「淨零新布局，打造綠色成長新動能」為題進行演講。

葉俊顯指出，因應國際局勢變化，台灣積極設定國家減碳新目標（NDC3.0），以2005年為基準年，2030年、2032年及2035年分別減量28±2%、32±2%及38±2%；以2030年NDC目標換算較2005年減量，與亞洲鄰近國家相比，台灣僅次於日本，展現政府積極決心。

至於台灣如何落實，葉俊顯說明，政府推動能源、製造、運輸、住商等六大部門減碳行動計畫，加速減碳。

能源部門方面，葉俊顯特別指出，2024年啟動二次能源轉型，推動多元綠能、深度節能、科技儲能、強韌電網4大支柱，穩定供電並兼顧減碳；電力排放係數由2023年的0.49降至2025年初估值0.456。

「這個一小步，對台灣是一大步」，葉俊顯表示，去年台灣經濟成長率達8.76%，今年可望突破10%，電力排放係數卻持續下降，代表經濟成長與碳排放正逐步脫鉤，是能源轉型的重要成果。

葉俊顯表示，國際能源總署（IEA）預估2030年全球資料中心的電力消耗約占全球電力消耗約3%，台灣受惠於AI熱潮，衝出亮眼經濟數據，但也帶來挑戰；另一方面，這也為智慧能源與電網管理、智慧製造與供應鏈優化、淨零科技及環境監測等發展帶來機會。

政府同步提供金融支持，引導綠色資金投入產業轉型。葉俊顯表示，金管會端出「綠色及轉型金融行動方案」，目標是2030年綠色投融資突破新台幣6兆元，現階段成果已相當豐碩，截至2026年6月，綠色投融資金額5.4兆元，已達2030年目標的91%。

葉俊顯 電力 經濟成長

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