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7月出口753億美元 電子零組件出口創單月新高
財政部今天公布7月出口753億美元，為歷年單月第3高紀錄，年增32.9%；其中，電子零組件出口277.3億美元，為歷年單月新高，資通與視聽產品出口313.7億美元，年增71.5億美元。
財政部今天公布7月海關進出口貿易初步統計，7月出口金額753億美元、年增32.9%，連續33個月正成長；進口金額581.3億美元，年增37.4%。
累計前7月出口4919.5億美元、年增44.7%；累計前7月進口3773.4億美元、年增39.8%。
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