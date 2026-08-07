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AI帶動出口連33紅 7月出口753億美元創歷年第三高

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
進出口示意圖。 圖／AI生成
進出口示意圖。 圖／AI生成

財政部7日公布最新統計，7月出口753.0億美元，為歷年單月第三高，年增32.9％、連續33個月正成長；進口581.3億美元創單月新高，年增37.4％。財政部分析，進口隨AI產業鏈國際分工與出口衍生需求擴張，資本設備採購續增，及農工原料行情攀升，規模值581.3億美元，年增37.4%。累計1至7月出、進口值創歷年同期新高，分別增44.7%及39.8%。

展望未來，財政部統計處處長蔡美娜分析，全球經貿前景依然面臨地緣政治風險、國際貿易政策變化等不確定因素，惟隨人工智慧應用蓬勃發展，雲端服務業者持續擴大資本支出，各國加速建置AI基礎設施，以及國內半導體廠商積極擴充高階產能與升級製程，均有助支撐我國外銷動能，下半年出口可望延續成長態勢。

出口 產業鏈 財政部

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