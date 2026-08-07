聽新聞
0:00 / 0:00
AI帶動出口連33紅 7月出口753億美元創歷年第三高
財政部7日公布最新統計，7月出口753.0億美元，為歷年單月第三高，年增32.9％、連續33個月正成長；進口581.3億美元創單月新高，年增37.4％。財政部分析，進口隨AI產業鏈國際分工與出口衍生需求擴張，資本設備採購續增，及農工原料行情攀升，規模值581.3億美元，年增37.4%。累計1至7月出、進口值創歷年同期新高，分別增44.7%及39.8%。
展望未來，財政部統計處處長蔡美娜分析，全球經貿前景依然面臨地緣政治風險、國際貿易政策變化等不確定因素，惟隨人工智慧應用蓬勃發展，雲端服務業者持續擴大資本支出，各國加速建置AI基礎設施，以及國內半導體廠商積極擴充高階產能與升級製程，均有助支撐我國外銷動能，下半年出口可望延續成長態勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。