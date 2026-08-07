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經濟部技術司大秀30項高齡健康科技 促工研院與泰陞搶攻4億元商機

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
行政院政務委員陳時中（左四）、經濟部部長龔明鑫（左五）等人參與「第三屆高齡健康產業博覽會」。經濟部提供
行政院政務委員陳時中（左四）、經濟部部長龔明鑫（左五）等人參與「第三屆高齡健康產業博覽會」。經濟部提供

經濟部產業技術司7日表示，集結工研院、金屬中心、紡織所及食品所等四家法人，在「第三屆高齡健康產業博覽會」展出30項高齡健康科技成果，更促成工研院與泰陞公司簽署合作意向書，展現科研成果商品化與帶動產業升級的強勁動能。

技術司在台北世貿一館設置專館，「規劃健康管理」、「暖心守護」及「復健賦能」三大展區。技術司司長郭肇中表示，科技研發核心在於解決生活中的真實問題，此次展出成果已陸續導入居家照護、社區據點，以及醫療長照機構，也促成產業轉型升級。

其中，工研院與泰陞公司合作開發「慢性傷口照護服務」，將AI導入居家傷口管理。居家護理師只要拍攝傷口並上傳，系統即可自動判讀傷口大小及復原進度，讓醫療團隊第一時間精準介入，預估此技術將帶動超過4億元的產值與投資，更促成泰陞從單純的敷料製造商，一舉升級為結合AI、App與照護服務的「一站式解決方案業者」。

技術司指出，根據世界衛生組織統計，全球約有5.28億名骨關節炎患者，其中約3.65億人的膝關節受到影響。紡織所研發的「膝關節炎在宅數位運動介入系統」整合關節狀況量測、電刺激輔助及動作分析，讓長者在家也能進行精準、便利的運動訓練，提升復健成效。

這套系統目前已於台大醫院復健部完成臨床試驗，並獲選本屆大會「十大高齡友善科技、產品與服務」。技術司表示，全球護膝市場規模預估將由2025年的65.1億美元，成長至2032年的93.9億美元，顯見智慧復健應極具市場前景。

紡織所「多模態生理監測服飾」，則是將累積技轉金額約1,200萬元的織物電極，結合廣達取得醫療器材認證的心電圖量測儀，打造可長時間舒適穿著的生理監測服飾，目前已於彰化員郭醫院、嘉義醫院及義大醫院進行臨床實測，預估年產值約5億至6億元。

金屬中心「好口好嚥服務方案」，則是整合口腔照光板、舌壓回饋計及臉部體操「數位鏡」課程，協助長者訓練咀嚼與吞嚥肌群。方案已於長照據點及社區推廣，帶動裝置、平台、耗材與專業服務等應用，預估年產值約5億至8億元。

食品所「客製化營養食品3D列印技術」，則運用3D列印技術，將泥狀食材製作成擬真餐點並精準調整營養配比，兼顧吞嚥安全、營養與用餐尊嚴。相關技術已技轉台灣農畜產工業，未來可拓展至照護、餐飲及食品製造場域，預估增加產值5億元。

技術司表示，未來將持續鏈結產學研醫能量，推動技術落地與產業化，將高齡照護需求轉化為智慧健康產業的新動能。

經濟部 工研院 健康

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