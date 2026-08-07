颱風白海豚逼近 台電動員7215人投入防颱準備

颱風白海豚進逼，台電今天表示，已動員供電、發電、配電系統共7215名人力、3338輛車輛及3902台各式機具投入防颱準備，並針對低窪地區等高災害潛勢區加強預防性整備。針對颱風可能造成的停電災情，也將視風雨狀況啟動跨區支援。

台電今天透過新聞稿說明，依颱風白海豚預報路徑，預估北部、東北部受影響程度較大，已整合人力、設備並備妥跨區支援機制；低窪地區已完成防水措施、沙包布設及抽水設備測試，易受災山區及離島也超前部署派遣搶修人力與機具進駐，隨時因應突發災情。

台電表示，此外，各區處積極走訪各轄區內畜牧養殖場，提醒養殖業應加強設備巡檢及維護，也協助用戶搶在風雨來臨前體檢電力系統，確認備用發電機可正常運作。

台電呼籲民眾做好防颱準備，加強固定招牌、看板並移除懸掛物；若發現電線掉落或外露，切勿碰觸並立即通知台電。針對易積水地區地下室，建議裝設防水閘門或堆置沙包；抽水站或須24小時使用維生設備的用戶，務必及早自備發電機或不斷電設備。

台電表示，民眾若遇颱風停電事故，可透過台電官網「天然災害停復電資訊專區」或撥打「1911」客服專線通報或查詢最新進度，台電將以最快速度復電。

台電指出，颱風若造成停電災情，復電程序將依據「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線」原則推進，並優先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。