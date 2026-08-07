搶攻超高齡社會億元商機 龔明鑫：企業界準備好了

台灣邁入超高齡社會，高齡健康需求正快速轉化為新一波產業商機。第三屆高齡健康產業博覽會7日登場，經濟部長龔明鑫致詞時表示，經濟部近兩年已協助業者開發約279項產品，導入174個場域，累積創造營收逾28億元，同時培育110家新創企業。面對這龐大的市場，「企業界也準備好了」。

龔明鑫指出，行政院在2023年已經核定「高齡科技產業行動計畫」，包括推動市場經濟、擴大數位賦能、提升照顧效能，優化高齡生活等四大面向。其中經濟部主政「推動市場經濟」，統籌教育部、內政部等單位，希望透過創新的科技產品，導入高齡者生活，讓長者的生活更便利、更健康，也更有品質。

龔明鑫舉例，過去經濟部也透過一些輔導及補助方案，兩年協助業者開發大概279項產品，導入174個場域，累積創造營收大概28億元以上，同時也培育110家新創企業。

本屆博覽會中，經濟部也透過不同單位展現高齡科技成果。產業發展署集結27家輔導企業，展示高齡科技產品及服務等多項成果；技術司結合金屬中心、工研院、紡織所、食品所四大法人，展示30項前瞻性應用成果，如智慧衣服、高齡健康食品等；中小企業署則結合15家企業來參展。

龔明鑫表示，希望透過經濟部三個單位共同合作，推動更多創新技術成功商品化，讓高齡者未來可以更普遍使用相關產品與服務。

龔明鑫也分享日前至醫院拿藥時的觀察，當時看見院內許多高齡長者，讓他更加感受到高齡社會的現實。他認為，長者有病痛時就醫固然重要，但更理想的高齡社會，應是讓長者能走出醫院、走出家門，重新回到日常社會生活。

龔明鑫表示，今日抵達博覽會現場時，看見不少長者排隊入場，認為這正是很好的現象，未來類似活動應該多舉辦，鼓勵長者持續參與社會、維持正常生活與運動。

他也笑說，自己已經做好心理準備，等到65歲時，不會承認自己是一個高齡者，仍要正常工作、正常生活、正常運動，「這才是一個健康的社會」。