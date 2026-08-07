超高齡商機升溫 經濟部攜15家新創搶進智慧照護市場

台灣邁入超高齡社會，高齡健康照護需求快速升溫，經濟部中小及新創企業署，7日帶領15家新創企業參加「2026 高齡健康產業博覽會」，以「未來長者健康體驗所」為主軸，打造高齡照護生態系。中企署表示，自2024年推動高齡新創培育與加速機制以來，已累計輔導130家高齡健康照護新創企業，促成54案解決方案導入三總醫院、長庚養生村等94家高齡場域，逐步建構高齡照護創新環境。

經濟部部長龔明鑫表示，面對超高齡社會帶來的挑戰，政府將持續攜手跨部會、醫療照護體系及產業夥伴，共同推動高齡健康產業發展，並期待透過跨部門與產業合作，促進創新技術商業化，讓高齡者享受更好的產品與服務。

中企署指出，因應我國邁入超高齡社會，高齡健康需求日益提升，人工智慧、數位健康及智慧照護等創新技術正加速導入居家照護、醫療服務及健康管理等多元場域。為協助新創掌握市場需求並加速產品服務落地，中企署推動高齡新創培育與加速機制，透過業師深度輔導及高齡產業新創加速器，協助新創企業串聯醫院、養護中心、養生村等高齡場域進行產品服務驗證，優化商業模式、加速拓展高齡市場。

本次中企署率領參展新創企業，聚焦預防與健康監測、醫療照護及日常健康管理三大高齡照護。在預防與健康監測方面，「宏智生醫」運用腦波評估技術，結合AI即時分析，協助及早發現腦部退化與壓力風險；「蘊域科技」運用光學感測及去識別化技術，即時辨識跌倒等異常事件；「瀚微科技」透過AI行為分析及穿戴感測裝置，建立長者活動模型，提前預警風險；「裕晶醫學」及「顒慧科技」則提供遠距心律監測及AI分析平台，協助掌握心血管健康狀況。

在醫療照護方面，「易晨智能」、「醫電數位」及「爍雲科技」導入AI語音辨識、智慧醫護語音平台及個案管理工具，協助照護人員提升紀錄與管理效率；「聖得醫學」結合AI數位病理分析，提升臨床判讀效能；「世基國際」則透過串聯病歷、醫療影像等跨部門資訊，協助手術排程與流程管理，減少跨部門溝通與資料查找時間；「星詠數位」運用AI分析處方內容，協助辨識高齡用藥風險。

在日常健康管理方面，「日日好食」以高蛋白、高纖機能食品協助長者補充營養；「盤古銀髮」結合失智症VR體驗及AI居家安全評估，協助改善居住環境；「居家整聊」提供高齡住宅安全檢測及修繕媒合服務；「梅科科技」提供到府復能運動服務，協助長者銜接出院復健與日常肌力訓練，從飲食、居住到生活支持，協助長者維持健康與自主生活。

中企署表示，「2026高齡健康產業博覽會」於台北世貿一館展出至8月9日，相關展示區更規劃多項互動體驗，邀請民眾親身體驗智慧科技如何打造更安全、更健康、更便利的未來高齡生活。未來將持續協助台灣優質健康照護新創企業拓展國際市場，提升我國高齡健康產業競爭力。