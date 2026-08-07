聽新聞
0:00 / 0:00

財政部拍板 P2P 借貸新規 資誠點出三大影響

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導

財政部針對近年快速發展的網路借貸平台（P2P）發布最新解釋令，明確規定未來P2P平台支付出借人利息時，必須負責辦理扣繳、申報及填發扣（免）繳憑單，不再由借款人負責相關扣繳作業。新制自8月6日發布日起正式上路。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯表示，新制主要帶來三大影響。首先，影響最大的是P2P平台業者。由於平台不僅提供借貸媒合服務，還參與利率訂定、管理交易流程、控管借貸雙方資金流向，並代理收付款或指示銀行、電子支付機構管理資金，對資金移轉具有實質控制及管理，因此財政部認定平台屬於利息所得的「給付人」，必須依法履行扣繳義務。

其次，對出借人（投資人）而言，透過P2P平台取得的利息收入仍屬所得稅課稅範圍，未來將由平台統一申報利息所得並提供扣（免）繳憑單，出借人只需依憑單資料辦理綜合所得稅申報，可提升稅務資訊透明度，也讓報稅程序更加明確。

至於借款人，新制也釐清其責任。財政部明定，借款人支付利息時不必負責扣繳，因此可降低因不熟悉稅務規定而誤觸法令的風險。

林巨峯也提醒，新制不會溯及既往。8月6日解釋令發布前已支付的利息所得，仍由出借人自行併入當年度所得辦理結算申報，P2P平台無須回溯補辦扣（免）繳憑單申報，可避免因制度變更而衍生大量補件作業，也降低平台及徵納雙方的行政與遵循成本。

財政部 資誠 P2P

延伸閱讀

看不見的槓桿？四貸同堂逼出30年來最大金融監理改革

離婚爸提接送紀錄、Line 對話爭「扶養免稅額」財部仍判由前妻申報

三類有殼族 房租可列支出

經濟日報社論／兆基屋管事件 暴露制度盲點

相關新聞

估逾2千億美元 今年對美出超可望破紀錄

台灣對美國出超金額，二○二六年全年可能超過兩千億美元。根據財政部七日發布的海關進出口統計，台灣七月對美出口來到二三三點四億美元，為歷年單月第三高，累計一至七月台對美出超為一二二四點六二億美元，對比二○二五年全年台灣對美出超金額一五○一點二億美元，幾乎是再兩個月就可能刷新台對美出超的歷史紀錄。

對美順差增藏2大隱患！學者憂川普施壓與美經濟

財政部公布七月進出口統計，台灣對美貿易順差加大，學者認為，出口過於集中美國，除了要面對美國經濟反轉，台灣受創最重風險，最大挑戰是個性多變的川普，可能異想天開再祭出各種手段，加重台灣不確定性。至於川普是否因此再對台報復，學者認為，美國不太可能調整已定的關稅，但短期川普可能會施壓台灣增加更多採購及市場開放，長期則可能興起其他條款調查。

美多晶矽232關稅我15%不疊加 政院：可依MOU適用優惠

美國總統川普於美東時間8月6日簽署總統公告，依據《1962年貿易擴張法》第232條款調查結果，我國與日本、韓國及歐盟等特定貿易夥伴則適用15%不疊加MFN關稅之稅率；此次公布產品稅號包含太陽能及半導體相關多晶矽產品。

連33紅！7月出口飆增三成 金額衝上753億美元

財政部昨（7）日公布7月海關進出口統計，出口753億美元，寫歷年單月第三高，年增32.9%，連續33個月正成長；進口581.3億美元則創歷年單月新高，年增37.4%。

我礦產品出口升幅 躍居第一

7月出口主要貨品表現持續強勁，11大貨類中有九類成長、僅兩類下滑。財政部指出，本月最大變化是出口增幅重新洗牌，不再由資通與視聽產品居冠，而是礦產品躍居第一，電子零組件也超越資通與視聽產品，顯示AI需求持續帶動電子產品出口的同時，部分傳統產業也明顯回溫。

我對五大出口市場 雙位數成長

財政部公布7月出口主要市場表現，五大出口市場全面維持雙位數成長。其中，對中國大陸及香港出口191.7億美元，年增33.4%，持續站穩歷年單月前三高；對美出口233.4億美元，為歷年單月第三高，但年增率降至25.2%，探18個月來新低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。