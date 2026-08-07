財政部拍板 P2P 借貸新規 資誠點出三大影響

財政部針對近年快速發展的網路借貸平台（P2P）發布最新解釋令，明確規定未來P2P平台支付出借人利息時，必須負責辦理扣繳、申報及填發扣（免）繳憑單，不再由借款人負責相關扣繳作業。新制自8月6日發布日起正式上路。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯表示，新制主要帶來三大影響。首先，影響最大的是P2P平台業者。由於平台不僅提供借貸媒合服務，還參與利率訂定、管理交易流程、控管借貸雙方資金流向，並代理收付款或指示銀行、電子支付機構管理資金，對資金移轉具有實質控制及管理，因此財政部認定平台屬於利息所得的「給付人」，必須依法履行扣繳義務。

其次，對出借人（投資人）而言，透過P2P平台取得的利息收入仍屬所得稅課稅範圍，未來將由平台統一申報利息所得並提供扣（免）繳憑單，出借人只需依憑單資料辦理綜合所得稅申報，可提升稅務資訊透明度，也讓報稅程序更加明確。

至於借款人，新制也釐清其責任。財政部明定，借款人支付利息時不必負責扣繳，因此可降低因不熟悉稅務規定而誤觸法令的風險。

林巨峯也提醒，新制不會溯及既往。8月6日解釋令發布前已支付的利息所得，仍由出借人自行併入當年度所得辦理結算申報，P2P平台無須回溯補辦扣（免）繳憑單申報，可避免因制度變更而衍生大量補件作業，也降低平台及徵納雙方的行政與遵循成本。