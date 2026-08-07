社宅從13萬變3萬還不保證蓋 民團：一個再也等不到的家

民團今舉行記者會譴責賴政府新版社宅計畫，民團表示，賴政府將直接興辦社會住宅新增目標，從選前承諾的8年13萬戶，一舉砍到3萬戶，且連3萬戶也不保證，不只是創惡例，更是毀制度。對苦於居住不安的民眾而言，一個再也等不到的家。

民團表示，延宕許久的社宅興辦計畫，答案揭曉，行政院於115年7月修正新版「百萬戶租屋家庭支持計畫（114-121年）」，將直接興辦社會住宅的八年新增目標，從選前承諾的13萬戶一舉砍到3萬戶，砍幅77%。

民團表示，賴政府選前信誓旦旦向選民承諾13萬戶，當選後內政部於114年1月提出的第一版計畫隨即遭否決退回，此後拖延兩年有餘，最終端出的答案是：八年新增目標從13萬戶腰斬再腰斬，僅剩3萬戶。

而這3萬戶中，有2.5萬是蔡政府任內規劃的延續，真正屬於賴政府新增的，自117年起每年不過1,000戶。更諷刺的是，連這3萬戶也不保證，明文開放以租金補貼與包租代管戶數「互補」替代。政見還沒開始做，就直接宣告不算，這絕對是創下臺灣民主史上的惡例。

更嚴重的是毀壞制度。2011年起、歷經蔡前總統八年鋪設出的社宅路線，以及「中央蓋、地方也蓋」的興辦體制架構，同黨繼任者非但沒有接棒深化，反而主動棄守、切割。

民團表示，13萬變3萬的理由之一是「量能不足」，然進一步檢視計畫內容，真相是：中央跳票不做，但還要拖地方一起背鍋。

鑑於社宅財務本就無法完全自償，蔡英文總統任內建立了「非自償補貼」作法，有效推促六都興建社宅，113年中央發函詢問地方下階段自行興辦社宅目標，僅六都回覆加總就近4萬戶，比新版計畫全國共3萬戶的目標還多。

但中央打算縮手，地方若持續推進，豈不讓跳票的罵名更難遮掩？於是對策是斬斷補助財源：「117年起工程招標決標案件均不再提供非自償補助」。社宅從立案到決標動輒一、二年，等於現在起地方啟動的每一個新案，都注定落入零補助區間。

同時，新計畫替六都設計了一條完美的退路，目標戶數壓低下，除台北市外，各都現況幾乎都已「達標」甚至超標。既然任務完成，大家都可以一起躺平；地方若仍堅持興辦，讓中央下不了台，那就得自己百分百買單。

民團表示，面對砍社宅質疑，賴政府表示會用租補、包租代管來「多元方式照顧青年及弱勢」。但這兩種工具有一個共同的致命傷：租補停發、房東退出，保障立刻歸零，而社宅只要政府持有，保障就持續存在。

實務上，身心障礙者、獨居長者、單親等弱勢家戶，在租屋市場面對的是租屋歧視。房東不租，再多補貼也敲不開那扇門。社宅依法保留弱勢名額、不會拒租、有合宜無障礙設施，這三件事租補和包租代管永遠辦不到。沒有社宅，這些人連選項都沒有。

民團表示，行政院不斷高喊人口危機，114年10月端出「青年婚育租屋協助專案」，核心之一是從社宅保留20%供婚育家庭優先入住、育兒家庭最長可租12年。結果馬上就決定讓社宅數量銳減10萬。沒有增量，20%的保留比例是空頭支票，零的20%，還是零。

民團表示，賴政府以量能不足、土地不夠、財政負擔太重、多元工具同樣照顧等理由解釋新計畫，理由說得冠冕堂皇，但拆開來看，沒有一個站得住腳。

藏在這份計畫背後的真正邏輯，是短期的選票盤算。蓋一棟社宅，從規劃到完工至少四年以上，即便認真做，下次選舉投票日到了，民眾還是沒能住進去。

發補貼不一樣，核定下個月就入帳，馬上有幾十萬人拿到你的好處，選舉時可大書特書。這種短期補貼極大化選票效果的邏輯，決定了賴政府的政策思維。

只是居住政策的帳，要跨世代才算得清楚。賴政府選擇的，是把問題成本留給下一屆，把補貼紅利留給自己；把蔡政府八年建立的社宅興辦體制，粗暴地、系統性地拆光。

從解決居住，改成爭取選票；從投資建設，改成灑錢討好；從對下一代負責，改成對下一次選舉負責。短視選票考量壓倒長期政策投入，才是社宅政策被棄毀的真正原因。

民團表示，過去兩年，與會團體已透過各種方式向賴政府建議、陳情、抗議，換來的依舊是一份「就是跳票、就是不蓋」的答案。面對理性對話換來的漠視，民團嚴厲譴責賴政府「踐踏選舉政見、棄毀制度路線」的作法，並呼籲六都市長參選人，中央棄守，地方不能跟著擺爛。