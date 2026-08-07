要產品安全透明 量販通路開打「信任戰」

中元節是量販通路最大檔期，業者亟欲恢復消費者信心，「安心牌」成賣點，今年旺季競爭不是拚折扣，而是誰最能證明產品安全。業者表示，如果食安疑慮在未來一個多月內仍未完全化解，消費者對品牌的選擇將更加謹慎，市場競爭也將從過去的「價格戰」，正式轉向「信任戰」，誰能證明產品安全、建立透明供應鏈，誰就更有機會在今年銷售旺季勝出。

量販龍頭萬家福表示，今年中元主力商品以泡麵、大包裝與箱裝零食、飲料和罐頭為基本盤，也因近期天氣炎熱，飲料買氣持續看好；不過受到近期油品事件影響，消費者挑選食用油時不再優先選擇沙拉油，以橄欖油等非沙拉油產品銷售相對突出。

但萬家福指出，中元節商品目前較少受到影響，除之前下架的油品，目前還有其他合規油品販售，皆有主動揭露下架與退貨機制公告於官網。

大全聯也說，目前皆有其他品牌及替代品項可供消費者選購，整體供應穩定，暫未出現缺貨情形。

愛買則強調，自製熟食部分三牲、滷味炸物等並未使用相關油品，賣場內也已清楚公告相關資訊，讓民眾能安心選購，後續也將持續落實商品品質把關，提供透明的商品資訊，讓消費者安心採購中元商品。

但有業者表示，受到事件影響的品牌若供貨中斷或停售，也會快速導入替代品牌，避免貨架空缺，同時增加其他油品品牌及相關商品陳列，降低單一供應商占比，提高供應鏈韌性。

業者說，經歷多次食安事件後，消費者對食品安全的要求已明顯提高，便宜已不再是唯一考量，反而是安心逐漸成為新的消費價值，尤其今年中元節緊接著中秋送禮檔期，若通路能在中元期間成功建立安全、透明的品牌形象，不僅有助於帶動普渡商品買氣，也能為後續中秋禮盒銷售提前累積消費者信任。