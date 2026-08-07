中聯油脂食安風波 中元商機衝擊有限

市占率近四成的中聯油脂產品被檢出致癌物超標，由於中聯是許多食品加工廠、糕餅業、餐飲業的重要供應商，如今在食安事件後復工遙遙無期，不只衝擊供應鏈，更讓即將到來的中元普渡與中秋節兩大消費旺季蒙上陰影。業者認為，中元節因屬剛性祭祀需求，衝擊相對有限；但中秋節以送禮為主，消費心理因素較大，若食安疑慮持續發酵，禮盒買氣受影響的程度較大。

量販業者表示，中元節向來是食品業、量販、超市及零售通路的重要檔期，而罐頭、泡麵、餅乾、飲料、食用油等祭祀商品需求固定，屬於典型的剛需消費，即使部分品牌因使用中聯油脂產品而下架，消費者仍有其他品牌可替代，加上祭祀需求難以替代，整體市場規模預估不至於大幅萎縮。

愛買指出，中元節檔期的消費者採購多以糖餅、米、泡麵、麵條及飲料等商品為主，這些品類截至目前較少受影響，各大品類整體備貨充足、供應穩定，不至於大幅影響消費者的普渡採購需求。

但有業者透露，中秋節才是一大考驗，主要因為中秋商品以月餅、蛋黃酥、鳳梨酥、餅乾禮盒等送禮需求為主，除了口味與品牌之外，安心更是重要的購買因素，一旦消費者對食品安全仍存有疑慮，可能延後購買、縮減預算，甚至直接取消送禮計畫，對整體市場的影響，恐怕比中元節更明顯。

新光三越表示，中秋禮盒商品皆依既有食品安全管理機制辦理，也要求合作廠商提供商品安全聲明書，並且檢附油品進貨證明或者相關來源佐證資料，以確認原料來源及供應狀況，糕餅禮盒買氣目前也未因油品事件受到影響。

新光三越主管說，油品事件發生後，超市隨即接獲消費者詢問，希望尋找其他食用油選擇，帶動各類進口油品銷售成長，其中以橄欖油最受歡迎，其次包括芥花油及日本菜籽油。

有百貨業者透露，中秋送禮是大宗，但今年禮盒採購，的確受到不少侷限，主要因為中秋的主力商品月餅都需要經過烘焙，中聯造成的市場缺口不小，即便廠商從其他地方調貨仍無法補足產能所需，調不到貨的廠商只能減少產量，有些商品今年不是減少就是停賣。

業者說，近年企業送禮、親友互贈禮盒，都相當重視品牌形象，若產品無法清楚說明原料來源、油品供應商及檢驗結果，企業採購端可能基於風險考量，改向其他品牌下單，形成市場重新洗牌。