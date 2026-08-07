戰事延宕 學者：美伊衝突影響國內物價

七月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點五四，持續高於通膨警戒線，其中油料費大漲是重要因素，面對美伊戰事一拖再拖，學者認為戰事不確定性將對物價構成極大壓力，如果又有颱風等天候因素影響蔬果價格，且氣候異常近日已造成雞蛋減產，加上最低工資及租金調升，助長外食費漲幅，都是今年物價變數，判斷全年通膨率仍會破二，約百分之二至二點五之間。

去年五月以來ＣＰＩ已經降到百分之二以下，今年初除春節季節因素，物價也保持平穩，不過二月美伊爆發戰事後，隨著荷莫茲海峽遭封鎖，能源價格開始飆升，因油料費高漲，航空公司上調附加燃料費，國際機票價格跟著調升，相關效應從五月浮現，ＣＰＩ再度升破百分之二通膨警戒線，六、七月接連破百分之二，由於美伊戰事仍未停火，中經院之前率先將今年全年ＣＰＩ年增率調升到百分之二以上，使得外界對接下來物價壓力不敢掉以輕心。

中央大學經濟系教授吳大任指出，美伊戰事的確是國內物價走向重要關鍵，光七月就出現重大變化，先說已和解，沒多久又重新開戰，即使最近傳出可能達成協議，但不確定性仍高。

他說，歷經早期的石油危機及俄烏戰爭，各國已有因應能力，也有戰備儲存，但台灣因為能源轉型難度高，對天然氣及石油依賴仍深，要補足能源很難，因此能源對台灣壓力特別大，唯一好處是政府有能力凍漲油價，降低衝擊。

吳大任表示，台灣因為有高經濟成長率，出口創新高，表示廠商營收獲利增加，所得稅繳得多，證交稅也超徵，政府有資源可以干預油電價格，油電價格影響相對較小，以致ＣＰＩ數據與美國比較仍算溫和；美國從三月開始物價年增率都是百分之三以上，甚至達到百分之四，七月可能也接近百分之四。

雖然國際原油價格仍有很高不確定性，但吳大任預估，年底選舉腳步接近，政策一定會降低民眾生活壓力，只是廠商還是會面對原油價格上升，影響產業生產成本，如果原油價格持續上升，廠商就會轉嫁給消費者，這部分不容忽視。

對於今年物價指數年增率能否低於百分之二，吳大任認為還要看天候因素，若颱風影響蔬菜水果價格，會助長物價漲勢；雖然第一季ＣＰＩ低於百分之二，預估全年物價會高於百分之二，應介於百分之二至二點五。