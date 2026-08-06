今年度總預算 下周接著喬

行政院日前已初步編列明年總預算，但今年總預算尚未通過立法院三讀。立法院經過兩輪協商，重要預算仍未達成共識，立法院長韓國瑜昨（6）日在協商後裁示，下周再視情況展開第三輪協商。

韓國瑜昨天召開今年度中央政府總預算第二輪朝野協商，其中矚目的通案刪減592億元、凍結行政院長卓榮泰9到12月薪水、刪減公視預算等，朝野都未取得共識。

行政院已初步編列明年度總預算案，將於8月底送交立院審議，若今年度總預算再拖延，兩年度總預算審查恐將撞期。

今年度總預算歲出規模約3兆349億元，今年4月下旬付委審查後，由八個常設委員會歷經兩個多月初審，共提出1,758項保留案，另計國民黨團、民眾黨團提出五項通案。韓國瑜自7月底起連續召集朝野黨團協商，歷經多日密集討論，保留案件已大幅下降，但仍為數不少。

韓國瑜昨日再度召集黨團第二輪協商，力拚將第一輪保留658項提案大幅壓縮至百案，協商策略採取「先協商、後表決」，希望在院會前盡可能縮小爭議範圍，避免所有提案都進入表決程序，以利今日院會完成總預算案處理。不過，通案刪減及政院預算等重大爭議，最終仍無法取得共識。

民進黨團總召蔡其昌說，總預算本來要在去年12月底通過，現在拖到8月了，只剩四個月，這時大家拚命凍結、刪除合理嗎？這樣癱瘓國家有意義嗎？呼籲在野黨立委要三思。

民眾黨團幹事長邱慧洳則說，執政黨應反思為何總預算拖到現在？現在的行政院完全不尊重憲政體制，行政院做不好就要負責，執政黨不應該不斷造謠或情勒。另外，由於朝野曾達成共識，立院將總預算付委後，政院必須在半年內提出軍人加薪相關修正案。張惇涵表示，行政院會依照朝野協商決議，最晚10月與立法院溝通。