7月 CPI 全面上漲 外食費漲幅創半年最大

主計總處昨（6）日公布7月消費者物價指數（CPI），外食費仍居高不下，食物類年增率2.49%，為十個月新高，外食費年增3.05%，則是半年來最大漲幅。

主計總處統計，7月七大項目價格全面上漲，其中雜項類年增3.27%，漲幅居冠，主因是個人隨身用品年增11.99%帶動；教養娛樂類年增3.22%居次，其中，教養設備及用具上漲8.23%，更寫下該項目發布以來最高漲幅。

主計總處綜合統計處科長蔡秀慧解釋，教養設備及用具價格明顯上漲，主要仍與人工智慧（AI）需求帶動記憶體、儲存裝置及隨身碟等終端電子產品價格上揚有關。

值得注意的是，民眾日常支出比重較高的食物類年增2.49%，寫近十個月新高。其中，蛋類上漲7.97%、水產品漲4.4%、蔬菜漲3.78%、肉類漲3.16%，外食費也上漲3.05%，寫半年來最大漲幅。

蔡秀慧指出，近期受到高溫氣候及產能調節影響，雞蛋供應量減少，加上飼養成本仍高，帶動蛋價走揚。至於外食費，近二、三個月漲幅大致維持在3%左右，今年2月至5月漲幅更低於3%，相較前幾年一度達4%至5%，漲勢已明顯回穩。