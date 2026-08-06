EZ Way個資監管引關注 關務署將實地查核強化監管

針對外界關切EZ Way易利委APP個資監管議題，財政部關務署表示，已函請關貿公司具體說明，另將進行實地查核作業，進一步強化監管。

財政部關務署今天晚間發布新聞稿表示，有關海關是否應授權或與關貿公司簽訂營運契約，經查關貿公司依「報關業設置管理辦法」第12條及「通關網路經營許可及管理辦法」第11條規定，得自行建置EZ WayAPP提供線上委任服務，屬依法得辦理事項。

至於EZ Way APP個資保護，關務署說明，已函請關貿公司於其「114年通關網路營運報告書」具體說明EZ Way APP通關資料及個人資料保護措施。另為進一步強化監管EZ Way APP持有民眾個資之保護，會進行實地查核作業。

關務署說明，有關立法委員建議將線上委任業務由官方正式委託民營業者經營，且由該署訂定統一收費基準等事宜，因涉及民眾及業者權益，將審慎評估研議並於3個月內提出檢討報告。