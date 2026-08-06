NCC陷零委員「真空狀態」 行政院：依法無法指定代理主委

國家通訊傳播委員會（NCC）因新任委員人事案未獲立法院同意，含代理主任委員在內的3名委員已於7月底任期屆滿，自8月起正式進入「無委員」狀態。行政院發言人李慧芝6日表示，依現行法規，行政院長已無法指定代理主任委員，目前由NCC主任秘書代為處理相關業務。

NCC表示，由於目前已無委員在任，部分依法須由委員會決議的業務受到影響。其中，民眾申請進口手機、藍牙耳機等電信管制射頻器材，因無法召開委員會審議，自8月3日起改採「受理但不核發」方式辦理，暫時無法核發進口核准函。

不過，NCC指出，若民眾進口數量符合免許可證門檻，仍可依規定簽具自用切結書，不受此次委員出缺影響。

針對目前NCC運作情形，李慧芝表示，依《國家通訊傳播委員會組織法》第5條規定，主任委員出缺或因故無法行使職權時，由副主任委員代理；主任委員、副主任委員均出缺或因故無法行使職權時，由行政院長指定委員一人代理主任委員。

李慧芝指出，由於目前NCC委員全數出缺，已無委員可供行政院長指定代理主任委員，因此現階段由主任秘書代為處理相關行政業務。

NCC日前表示，新任委員尚未補足前，部分須由委員會依法決議的業務將持續受到影響，後續仍待新任委員完成任命後恢復正常運作。