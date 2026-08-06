碳費修法兩大鬆綁惹議 環境部：兼顧公平與減量

碳費制度正式上路後，首波徵收作業已順利完成，環境部隨即啟動制度檢討與配套修正。針對首次納入碳費徵收的事業，環境部擬延後一年開始申報繳費，並調整高碳洩漏風險事業使用先期專案減量額度抵扣碳費的規範，希望兼顧制度公平、產業轉型及減碳誘因。不過，相關修正也引發環保團體關切，環境部強調，修法並非放寬碳費制度，而是在維持減量目標下，協助新納管事業及制度銜接，避免因配套不足影響政策推動。

碳費制度於2025年正式上路，461廠收費對象（合計240家企業）於今年5月均全數完成繳費，為我國碳定價機制迎來歷史性的關鍵里程碑。環境部說明，事業雖可依能源使用及生產情形預估排放量，但是否依法成為碳費徵收對象，以及實際排放量與收費排放量，仍須經法定盤查、登錄及查驗程序確認，不能僅以事業自行估算結果作為徵收依據。首次納管事業如在完成查驗、確認納管後，已無充足時間盤點減量措施、編列財務預算及申請自主減量計畫下，只能按一般費率繳費，與既有納管事業取得優惠費率之準備條件並不一致。

因此，本次修正明定，首次符合盤查、登錄及查驗條件，且未曾依法申報排放量或繳納碳費之事業，其碳費申報繳納義務應自辦理盤查、登錄及查驗作業年度的次年起適用。例如事業於今年首次辦理2025年度排放量盤查、登錄及查驗，應於2027年5月底前申報繳納2026年度排放量的碳費。此項修正是給予首次納管事業合理作業及減量規劃時間，並未免除其後續依法繳費及執行減量之責任。

針對高碳洩漏事業使用先期專案減量額度抵扣碳費部分，環境部補充說明，有關先期專案減量額度，是事業在溫室氣體減量及管理法施行前，響應政府推動自願盤查、查驗及早期減量，依當時「行政院環境保護署先期專案暨抵換專案推動原則」取得之減量額度，在考量制度轉換、事業早期投入之減量努力下，本次修正草案，主要是在嚴格的限制條件下，也就是碳費開徵後三年內、扣除量不得超過事業收費排放量10％及扣除比率為0.1，讓高碳洩漏風險事業來使用先期專案減量額度在，也就是高碳洩漏風險事業使用10噸先期專案額度，只能扣除1噸的碳費收費排放量，比一般事業適用之0.3扣除比率更為嚴格。

環境部進一步說明，至於尚未使用的先期專案額度數量，帳面額度並不等同可直接扣除的收費排放量或碳費收入減少。即使以4,400萬噸額度估算，經0.1比率換算，理論扣除量至多為440萬噸，之後仍須受到個別事業收費排放量10%上限、三年使用期限及扣除比率等限制，實際可使用量將更低，不能直接將全部帳面額度視為碳費減收。

環境部尊重各界對碳費價格訊號與制度的關切，相關修正目前仍在意見蒐集程序，後續將綜合各界意見，持續檢視額度實際使用情形及其對碳費減量效果之影響，確保制度兼顧程序公平、產業轉型與實質減量，不因配套措施而弱化碳費制度之實質減量成效。