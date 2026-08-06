今年度總預算黨團協商無共識 最快明天表決闖關

2026年度中央政府總預算案，立法院朝野第一輪協商後，尚保留658項提案無法達成共識，立法院長韓國瑜力拚7日完成三讀。6日啟動二輪協商，但爭議案仍無共識。行政院已將2027年度總預算案編竣，將於8月底送交立院審議，若今年度總預算再拖延，兩年度總預算審查恐撞期。

2026年度總預算歲出規模約3兆349億元，延宕至今年4月下旬付委審查後，由8個常設委員會歷經兩個多月初審，共提出1,758項保留案，另計國民黨團、民眾黨團提出5項通案。韓國瑜自7月29日起連續召集朝野黨團協商，歷經4天密集討論，已將保留案件大幅降至658項。

根據立法院議事處統計，截至4日為止，各委員會尚待處理提案658項分別是：通案2項、內政155項、外交國防58項、經濟64項、財政39項、教文81項、交通89項、司法法制120項、社福衛環52項。其中，仍有317項涉及通案刪減內容。

韓國瑜6日再度召集黨團第二輪協商，力拚將第一輪保留658項提案大幅壓縮至百案，協商策略採取「先協商、後表決」，希望在院會前盡可能縮小爭議範圍，避免所有提案都進入表決程序，以利能在7日院會完成總預算案處理。不過，通案刪減及政院預算等重大爭議，最終仍無法取得共識。

比較具爭議的項目，如民眾黨團提出總預算通案刪減592億元（約總歲出2%）、國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9月至12月薪資（約148萬元）、刪凍公視預算逾10億元、刪凍無人機相關預算等案，朝野未能達成共識，均保留送交7日院會表決。