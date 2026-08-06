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停砍年金若遭判違憲要「追回差額」？政院：待判決後依法處理

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

立法院去年12月三讀通過停砍公教年金修法，政府近日已補發年金差額。外界關注，若相關修法遭憲法法庭判決違憲，已發放的差額是否追回。行政院6日表示，後續處理方式須待憲法法庭作成判決後，由相關機關依判決結果辦理。

立法院去年12月修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文，自民國113年起停止調降公教人員年金。對此，行政院、考試院及民進黨立法院黨團等陸續聲請釋憲，目前憲法法庭尚未作成判決。

銓敘部日前表示，因截至8月1日前釋憲結果尚未出爐，將先辦理年金差額補發，教育人員也同步辦理。對於若未來修法遭判違憲，是否需追回已補發金額，行政院發言人李慧芝表示，須待憲法法庭判決後，相關機關再依據判決內容執行。

李慧芝指出，依銓敘部估算，停砍年改修法實施後，公務人員退撫基金用罄年度將提前至民國134年，教育人員則提前至131年，恐減損過去年金改革成果，也影響現職人員未來請領退撫給付權益。

針對外界質疑，為何公教年金先補發，但同樣涉及釋憲程序的警消相關條例未同步處理，李慧芝強調，政府沒有雙重標準，唯一標準就是公平且全面照顧軍公教、勞工及各行各業工作者。

她表示，政府持續強化軍公教待遇，今年7月1日起軍公教主管加給及專業加給各增加2,000元；明年度軍公教調薪幅度已確定為4%，加計相關待遇調整後，整體調幅最高可達9.88%。此外，行政院去年也核定軍人待遇調整方案，包括志願役勤務加給最高調增50%、戰鬥部隊加給最高調增140%，相關經費均已依程序編入明年度中央政府總預算。

不過，李慧芝指出，今年7月1日起實施的待遇調整，仍須待今年中央政府總預算完成審議後，才能辦理追加預算。目前總預算送交立法院已逾340天，仍未完成審議，行政院盼立法院盡速完成審查，避免新舊年度總預算同時在立法院審議。

至於朝野協商涉及補回軍公教待遇調整、警消所得替代率提高至80%等配套，李慧芝表示，行政院將依協議內容，最晚於10月與立法院積極溝通。

行政院人事行政總處補充，整體軍公教待遇調整已於7月2日對外公布，至於個別軍人、警消待遇提升方案，將由國防部、內政部等主管機關研議，待提出具體方案後，人事總處將配合推動。

另外，針對停砍年改補發經費來源，人事總處給與福利處專門委員林志育表示，相關退休經費原已編列於公務預算及基金預算，由各權責機關編列執行；此次8月1日補發差額部分，也是由現有預算支應。

年金 政院 銓敘部 公教 立法院

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