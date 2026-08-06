智慧局首設專利超級站進駐文博會 助業者布局智財權

經濟部智慧財產局今天表示，今年首度在2026台灣文化創意博覽會設置「台灣專利超級站」，展期提供專利、商標及著作權諮詢服務，並舉辦品牌保護、商標申請及著作權等專題講座，希望協助文創品牌及創作者及早布局智慧財產權，提升創新成果的保護能力與市場競爭力。

智慧局透過新聞稿表示，2026台灣文化創意博覽會自8月6日至12日在南港展覽館舉行，智慧局首次將智慧財產專業服務帶入國家級文創盛會，設置台灣專利超級站（Taiwan Patent GO），把專利、商標與著作權保護延伸至文創產業第一線。

智慧局表示，希望協助具原創內容、文化特色或設計價值的品牌與創作者建立智財布局觀念，讓創意成果有效轉化為具市場價值的智慧資產。

為提供創作者即時協助，智慧局指出，展覽期間設置「智慧財產諮詢處」，由專業人員於7天展期提供專利、商標及著作權等實務諮詢，協助釐清不同智慧財產權的保護範圍及申請策略，建立正確保護觀念。

此外，智慧局也規劃多場專題講座，聚焦文創工作者常面臨的品牌經營及著作權議題，分享商標申請、品牌保護及著作權運用等實務重點，協助提升智慧財產管理能力，並降低侵權風險。

智慧局表示，文化創意與智慧財產保護相輔相成，希望透過台灣專利超級站與參展業者及民眾面對面交流，即時回應智財相關問題，也協助創作者在創意商品化及商業化過程中建立完整權利防護機制。

智慧局表示，未來台灣專利超級站將持續深入各類文創與設計場域，提供多元且專業的智慧財產服務，促進台灣文化創意產業永續發展。