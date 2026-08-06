美國擬祭多晶矽關稅15% 經濟部：尚待美方公告適用範圍

外媒報導，美國政府預計針對多晶矽衍生品課徵15%關稅，太陽能電池與模組等產品設定最低進口價。經濟部今天表示，目前美方尚未公布相關措施及適用的稅號，將待美方正式公告適用範圍；為提升產業競爭力，政府將協助業者開拓海外市場、開發利基產品。

台廠則期待，美方針對已赴美投資或承諾赴美設廠的企業，提供適當豁免或優惠條件。

多晶矽是製造太陽能板和半導體的關鍵原料。根據外媒引述知情人士報導，川普政府預計對多晶矽、矽晶圓、太陽能電池，以及太陽能模組或太陽能板設定最低進口價格，並對多晶矽衍生產品課徵15%關稅，藉此保護美國多晶矽製造商，以因應中國在晶片供應鏈中影響力持續擴張。

經濟部產發署回應指出，目前美方尚未正式公布相關措施及適用稅號，但依外媒揭露內容研判，研議中的措施應主要針對多晶矽及其太陽能供應鏈相關產品，包括太陽能用矽晶片、太陽能電池及模組等，並非針對半導體晶片，最終適用範圍仍應以美方正式公告為準。

產發署表示，為提升國內太陽能產業競爭力，政府除透過貿易署協助業者布建海外通路、分散及開拓海外市場，輔導業者拓展日本及東南亞等市場外，也持續協助業者開發N型高效率電池、光電結合建材等利基型產品，以提升整體競爭力。

對於美方可能祭出的新措施，聯合再生能源表示，美國依貿易擴張法第232條對多晶矽及其衍生產品啟動國安調查，主要目的在於降低對海外供應鏈依賴、強化在地製造。公司過去評估赴美設廠時，認為該法條的執行對美國製造業將帶來正面影響。

聯合再生能源進一步說，具體影響仍須視正式公告的適用產品、豁免條件及相關細則而定。假如針對供應鏈環節採取不同措施，對多晶矽、矽晶圓、太陽能電池及模組業者的影響也會有差異。聯合再生能源期待美方針對已赴美投資或承諾赴美設廠的企業，提供適當的豁免或優惠條件。

聯合再生能源表示，目前美國太陽能模組產能具一定規模，但電池供應相對不足，若未來政策進一步鼓勵電池在地生產，聯合再生能源也不排除評估擴大在美布局，將模組製造進一步延伸至電池，強化在地供應能力。

聯合再生能源表示，美國持續鼓勵本土製造，將為聯合再生能源帶來更多發展機會；公司具備台灣製造根基和美國在地布局，可依市場、政策彈性調整策略，在面對不同政策方向上已提前作好準備。